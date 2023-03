Giovedì 23 Marzo 2023 alle ore 17.30 presso la SALA PAROCCHIALE DI VILLORBA si terrà la prima delle iniziative di quest’anno; l’iniziativa dal titolo “LE ULCERE CUTANEE ATTRAVERSO I CINQUE SENSI” si focalizzerà sull'importanza dell’alimentazione in relazione alle ulcere cutanee e alla loro guarigione.

La SIMITU nasce nel 2012 con lo scopo di dar voce ai pazienti affetti da lesioni cutanee croniche e di essere un ponte che fa da collegamento tra tutti coloro che ruotano attorno al paziente con queste problematiche, pazienti, care giver, operatori sanitari e simpatizzanti. Questa associazione no profit ha un nome con un significato particolare e importante “INSIEME”; finalmente, da Gennaio 2022, è presente anche in Veneto e conta più di 1000 iscritti.

Le ulcere cutanee di difficile guarigione creano fragilità, abbandono, difficoltà emotiva e spesso le risposte a fronte di tante necessità, sono poche e non sempre adeguate; questi pazienti necessitano di essere accompagnati e guidati verso i servizi più idonei per poi essere accolti e presi in carico nella loro complessità. Ecco quindi qual’è la nostra Mission fare rete per dare informazione, creare collaborazione e far sì che questa patologia sia conosciuta e vengano riconosciuti e potenziati i servizi ad essa dedicati.

Di seguito si segnalano le pagine social Facebook:

SimituVeneto e Istagram: Simitu_RegioneVeneto www.simitu.it



La Presidente

Dr.ssa Martin Valentina



cell. 3383861432