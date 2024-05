Ultimo weekend di "è Verdiso"

Si apre l’ultimo weekend di eventi di è Verdiso.



Domenica 12 maggio alle ore 10.00 Tra i filari con il produttore per scoprire i segreti del vigneto. La giornata proporrà inoltre una Esposizione d’auto d’epoca Alfa Romeo e, alle ore 17.00, Sgarbar bisi come na olta in collaborazione con l’Associazione “Bisicoltori di Borso del Grappa”. Info e prenotazioni: 345.3525320 proloco@combai.it | www.combai.it