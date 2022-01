"Un bacio ancora" ad Asolo: visita guidata con i curatori

Esiste forse un gesto più universale del bacio? Dal primo bacio materno al «primo bacio» colmo di trepidazione, da quello passionale e colmo di seduzione al trepidante bacio d’addio, fino a quello, raggelante, del tradimento: ecco il caso lampante di una «ovvietà» quotidiana che si scopre contenere un intero universo di significati, per indagare il quale ben 42 artisti contemporanei hanno accettato con entusiasmo di regalarci la loro creatività attraverso opere inedite di pittura e di scultura, di video art, fotografia e glitch art.

Il Museo Civico di Asolo vi invita a scoprire la mostra UN BACIO ANCORA. L'ARTE CONTEMPORANEA RACCONTA insieme alla sua curatrice, Enrica Feltracco. Un viaggio in 52 opere, quasi tutte appositamente create per la mostra e che si allineano lungo un amplissimo ventaglio di baci, declinandone le realtà emotive, i brividi erotici, l’essenza di un contatto per definizione muto, perché l’unica cosa che non si può fare baciando è parlare, e del resto molto spesso si bacia per non dire o perché il bacio dice già tutto.



