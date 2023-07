Un hub per le vittime di reato

Dalla definizione di vittima di reato - anche non denunciante - alla relativa normativa vigente, dalla sensibilizzazione all’assistenza: l’incontro fornirà un quadro aggiornato sul tema per una migliore individuazione del fenomeno e l’adozione dei giusti strumenti a sostegno, entrambi conseguenza di un efficace lavoro in rete tra gli Enti del settore. Sono invitati a partecipare soggetti di enti e associazioni che siano interessati a svolgere un ruolo attivo a favore delle persone offese da reati di varia natura.



Iscrizione consigliata allo 0422 307438 o al 393 8311996 oppure a progetti@ceistreviso.it



