Un lustro di birra - Birrificio 17 festeggia con Radio Piterpan

Birrificio17, tempio della birra artigianale a Castello di Godego, si appresta a lanciare una linea inedita di cocktails a base di birra. Questo entusiasmante debutto avrà luogo durante un grande evento il 9 marzo, in collaborazione con la nota emittente Radio Piterpan, segnando il culmine di cinque anni di dedizione e innovazione nel mondo della birra artigianale.

“Affezionati all'autenticità della birra artigianale, eravamo scettici all'idea di mischiarla con altri ingredienti - confessa Marco Michielin, mastro birraio e anima di Birrificio17 - Eppure, spinti dalla curiosità, abbiamo osato esplorare nuovi territori. Quasi per magia, contro ogni nostra previsione, le prime sperimentazioni hanno rivelato un mondo di sapori sorprendenti. Dopo innumerevoli tentativi, siamo giunti a un'armonia di gusti che supera ogni aspettativa, pronti a essere svelati in occasione del nostro quinto anniversario."

Il fine settimana di celebrazioni prenderà il via l'8 marzo con un omaggio speciale alle donne e proseguirà con un brindisi di gruppo a mezzanotte, dove tutti i presenti riceveranno una birra in omaggio, come ringraziamento per il sostegno ricevuto negli anni.

Il sabato sarà il giorno clou, con il debutto dei cinque innovativi beer cocktails: Capricano, una reinterpretazione dell'Americano; Sfinge Mule, evoluzione del Moscow Mule attraverso la birra blanche; infine le versioni rivisitate di B-52, Long Island e Gin Tonic. "Abbiamo preso il meglio di due mondi, la complessità della birra artigianale e l'eleganza del cocktail, fondendoli in armonie di sapori inaspettate." Rivela entusiasta Marco. La festa inizierà alle 18 con buffet gratuito sulle note rock di DJ Fhen, per poi proseguire con Marco Baxo e Fedro di Radio Piterpan, per un'esperienza indimenticabile. Sarà inoltre possibile degustare gratuitamente i nuovi cocktail.

Il gran finale si terrà domenica 10 marzo con l’amatissimo "Svuota Fusti", offrendo birra NON industriale a soli €3,5 fino ad esaurimento scorte, per un ultimo brindisi collettivo.

Birrificio17 invita tutti a partecipare a questo fine settimana di festa, musica ed eccellenze da gustare. "Questo quinto anniversario non segna solo un traguardo, ma anche un punto di partenza verso nuove avventure gustative. Vi aspettiamo per festeggiare e scoprire insieme la magia dei Beer Cocktails" conclude Marco Michielin.

BIRRIFICIO 17: Birrificio17 si è affermato nel panorama brassicolo veneto come emblema di qualità e di birra rigorosamente NON industriale. Fondato nel 2019 a Castello di Godego, questo birrificio artigianale è frutto dell'entusiasmo e della passione di quattro amici uniti da un corso per diventare birrai, curiosamente il numero 17; da qui l'ispirazione per il nome. L'impegno a privilegiare la qualità, offrendo nel proprio locale la birra "a metro zero", spillata direttamente dai tank di fermentazione, ha assicurato un'esperienza gustativa autentica e senza compromessi, riscuotendo grande successo. Con gli anni, l'attenzione ai dettagli e la costante sperimentazione hanno guidato la crescita del birrificio, che ha ampliato la sua gamma con proposte innovative, riflettendo la vivacità e l'inventiva dei suoi fondatori. Celebrando ora il suo quinto anno di attività, Birrificio17 conferma la sua vocazione di punto di riferimento per la comunità, un ambiente dove la passione per la birra si intreccia con il desiderio di condividere, esplorare e celebrare la vita.

I BEER COCKTAILS:

C-52: Preparati a incontrare il fratello ribelle del celebre B-52! C-52 è un cocktail non convenzionale che attinge alla personalità unica della nostra Corva, una stout che non chiede permesso prima di conquistare il palato.

Ha un carattere dinamico e robusto, come un bombardiere nero che solca i cieli della serata. Una vera rivoluzione nel bicchiere, che spicca per la sua profondità di malti tostati e sfumature di cioccolato.

CAPRICANO: Il Capricano è un tributo vivace e sfacciato all’iconico Americano, reinterpretato con uno spirito “ignorante” ed esuberante. Questo cocktail si veste di un carattere irriverente, omaggiando la nostra Capra, una dunkel bock di qualità.

Proprio la capra, simbolo di questo spirito indomito, riflette l’anima di questa bevanda: libera, selvaggia, e un po’ impertinente. La scelta audace per gli spiriti liberi che non temono di esplorare nuovi orizzonti del gusto. Fai la tua dichiarazione d’indipendenza dal comune e dal prevedibile e lasciati conquistare dall’ignoranza!

MUSA TONIC: Un cocktail che prende il volo sulle ali di una IPA (la nostra Musa) e si posa delicatamente nelle terre del gin tonic, reinventando il classico con un tocco di audacia e freschezza. Il Musa Tonic è una sinfonia di sapori che rievoca il canto delle muse: una base di Indian Pale Ale, abbracciata dal gin al pompelmo rosa e dalla tonicità effervescente del tonic.

Un accostamento che non si limita a stupire il palato, ma lo guida in un viaggio sensoriale inebriante. Lasciati trasportare dalle muse della creatività e brinda al piacere dell’ispirazione senza confini!

POST ISLAND: Immagina di essere su una spiaggia deserta, l’orizzonte si tinge dei colori del tramonto e nella mano ti ritrovi un cocktail che è un’oasi di gusto: ecco a te il Post Island. Questo cocktail unisce l’anima rinfrescante del classico Long Island con il corpo solido delle nostre birre Postumia (Helles) e Musa (IPA), regalandoti un viaggio di sola andata per una vacanza dal quotidiano.

Ogni sorso è un passo su spiagge sabbiose, ogni goccia un tuffo nelle acque cristalline di un paradiso inesplorato. Lasciati trasportare al largo, dove l’unico rumore è il fruscio delle onde e il clic del ghiaccio nel bicchiere. Con un modesto 3,5% vol. alc., il Post Island è un invito a rallentare e godersi la brezza, perfetto per chi cerca un gusto pieno senza il peso di una forte gradazione alcolica.

SFINGE MULE: Sfinge Mule è una reinterpretazione audace e rinfrescante del classico Moscow Mule, ma con un tocco di leggerezza che può solo venire dalla nostra blanche, la Sfinge. Questo cocktail è un inno all’elevazione dello spirito, è il Mule che fa volare, portando ogni degustatore in un viaggio tra le nuvole con la sua allegoria vivace e alata.

Il carattere dello zenzero trova il suo inaspettato equilibrio in un mix di ingredienti che è allo stesso tempo familiare e straordinariamente nuovo. Alza il bicchiere e preparati a volare, con un brindisi che porta con sé la magia di antiche leggende e il brivido di nuove scoperte.