Escursione "Un mare di viola"

In piena campagna a Caselle d’Altivole tra case, prati e coltivi spunta un appezzamento di terreno che in questa stagione si colora completamente di viola: è il lavandeto dell’Azienda Agricola Flora Lavanda. Raggiungeremo questa distesa fiorita affiancando alcune siepi che da tradizione e per necessità dividevano i vari campi e ad attenderci tra i filari fioriti ci saranno Alberto, il proprietario, che ci spiegherà tutti i segreti di questa pianta, dall’impianto al prodotto finito, e Andrea, apicoltore, che invece ci racconterà i segreti delle api, instancabili amiche di uomini e piante.



RITROVO: ore 18.00, Caselle d’Altivole (Tv), il luogo preciso verrà comunicato agli iscritti



DURATA: 2 ore circa



COSTI: 10 euro adulti, 5 euro ragazzi tra i 6 e 17 anni. Gratis sotto i 6 anni. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata e l'assicurazione RCT.







OBBLIGATORIA la prenotazione ai seguenti recapiti:

CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com







