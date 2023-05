Un mese di architettura, al via gli appuntamenti per il centenario dell'Ordine degli architetti

Prende il via venerdì 26 maggio il ricco calendario di eventi di "Un mese di Architettura", la rassegna organizzato dall'Ordine degli Architetti di Treviso per celebrare i 100 anni dell'istituzione degli Ordini degli Architetti e del riconoscimento del ruolo della professione nella società (legge n. 1395 del 24 giugno 1923). Ad aprire la rassegna sarà "ARCH_Talk", una conferenza/talk con ospite l’architetto Giulia de Appolonia in programma alle 18.30 (con inizio registrazioni alle ore 18) al museo di Santa Caterina. A seguire festa di inaugurazione con aperitivo e dj set. Sabato 27 maggio "Education: a lezione con Tobia Scarpa", un incontro riservato agli studenti delle scuole secondarie, a cura dall’architetto Davide Mezzavilla; lo stesso giorno in edicola si potrà trovare Pièra N 16, la rivista di Architettura dell’OAPPC di Treviso distribuita in compiega con il Corriere del Veneto. Sabato 27 maggio e domenica 28 maggio in programma anche “Giardini svelati a Treviso”, visite guidate ad alcuni giardini privati nel centro storico di Treviso, a cura dell’architetto Gabriella Bravin. Sempre il 28 maggio “Trail for Lisa”, una camminata in memoria della pianificatrice Lisa De Gasper (maggiori informazioni su www.trailforlisa.it).

Gli altri appuntamenti

Archiviato il mese di maggio, gli eventi proseguiranno a giugno con prima tappa il 9, quando sarà la volta del convegno “I driver della rigenerazione urbana di Treviso: i nuovi soggetti, gli strumenti, il quadro normativo”. Sempre il 9 giugno aprirà la mostra “Candiani N°1” dedicata all’architetto Luigi Candiani, il primo professionista iscritto all’Ordine degli architetti di Treviso. Il 16 giugno è prevista una visita guidata alla "18. Mostra Internazionale di Architettura – The Laboratory of the Future a cura di Lesley Lokko” curata dall’architetto Maria Cristina Scalet e l’inaugurazione della mostra “Visione e realtà: dal segno il costruito” nell’ambito di “Open - 100 anni di architettura” con visita curata dall’architetto Stefano Zara e l’architetto Moris Valeri. Il 17 giugno è fissato l’evento “Dialoghi con l’antico: nuova ala residenziale nella Villa del 1700”, una visita guidata alla nuova ala residenziale della Villa Venturali ora Fanna, curata dall’architetto Stefano Zara. Infine, il 24 giugno in programma la celebrazione ufficiale del centenario dell’Ordine, sempre nell’ambito di “OPEN – 100 anni di architettura”. Previsto “Dialogo tra generazioni: ieri oggi domani”: quattro architetti di generazioni diverse a confronto sul tema della mostra; la visita guidata “Innesti, facciate e restauri” e le visite guidate di chiusura alla mostra “Visione e realtà: dal segno il costruito”. Le modalità di iscrizione, i dettagli e gli orari dei singoli eventi saranno comunicati di volta in volta tramite la newsletter dell’Ordine e la pagina Facebook "Un mese di architettura". Tutte le iniziative saranno anche pubblicate nella sezione "eventi" del sito dell'Ordine degli architetti di Treviso.

Il commento

«È un anniversario importante, che meritava un’adeguata celebrazione - conclude il presidente dell'Ordine, Marco Pagani -, per questo abbiamo voluto offrire alla città occasioni di dialogo e momenti di crescita e formazione che speriamo siano apprezzati. Abbiamo voluto omaggiare tutti i professionisti di ieri e di oggi, in primis quelli che hanno fondato e costituito l’Ordine il 30 giugno 1945 e che si sono riuniti il 3 luglio 1945, subito dopo la fine della guerra per eleggere il primo consiglio».