Rassegna "Un palco a Santa Bona": ecco la commedia “Non so dirti perché, ma ho pensato subito a te"

La compagnia dal nome enigmatico: “I Q Mezzi” di Spresiano, porterà in scena al "Piccolo Teatro Cordimunda", per la prima serata della rassegna UN PALCO A SANTA BONA, la commedia scritta e diretta da Roberto Robertino

“Non so dirti perché, ma ho pensato subito a te.”



Il giovane Guido, figlio del defunto Lino Piano e Fortunata Stracchetta, vorrebbe che la madre passasse i suoi ultimi anni in casa di cura e di nascosto contatta il direttore dell’ospizio vicino affinché la convincano della bontà dell’idea. Lei ovviamente non ci sta, in fondo è una donna ancora energica e lucida e nel dipanarsi della storia si rivelerà essere anche molto furba; di certo non si farà persuadere dal figlio e dai vicini che la vorrebbero rinchiusa e zitta. Lotterà contro tutto e tutti, finché accadrà qualcosa inaspettato.



Una commedia divertente, con dialoghi fulminanti e battute sagaci.



Apertura della sala alle ore 20:30.



La prenotazione del posto è obbligatoria e i posti resteranno disponibili in sala fino alle 20:45, poi saranno riassegnati.



La prenotazione dovrà essere effettuata di settimana in settimana chiamando o WH o SMS al n. 3475739255.



Non saranno accettate prenotazioni via E-mail.