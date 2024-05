Un pomeriggio tra i fiori

Un'escursione dedicata alle fioriture del Monte Cesen, alla scoperta della straordinaria e delicata biodiversità delle Prealpi. Cammineremo tra pascoli punteggiati di narcisi, orchidee e altre rarità botaniche, per conoscere alcune curiosità su queste piante affascinanti, e vedremo anche come l’opera dell’uomo possa influire più o meno positivamente sulla loro presenza. Se osservando a terra saremo incantati dalla bellezza dei fiori, alzando lo sguardo verso l’orizzonte rimarremo altrettanto stupiti dai panorami mozzafiato che si possono avere da queste cime. Al rientro, ci aspetterà una deliziosa cena in compagnia presso la “Stella Alpina”.



RITROVO: ore 15.30 presso il Ristorante "Stella Alpina" – Pianezze di Valdobbiadene (TV)

DURATA: 3/3,5 ore circa

DISTANZA: 7 km circa

DISLIVELLO: 350 m circa



COSTI: 35 euro a persona, 25 euro per ragazzi sotto i 12 anni. La quota comprende la cena (bis di primi, secondo, contorno, acqua e caffè) e l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata e l'assicurazione RCT.





OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)

CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com

Telefono Stella Alpina: 0423 975690



NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarpe da trekking o con suola adatta a sentiero. Abbigliamento a strati, con una giacca antivento e antipioggia. Utili i bastoncini da trekking. Portare scorta d'acqua e snack al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.

COME PARTECIPARE



I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.