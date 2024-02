Duse 2024: "Un tè a casa di Eleonora" al museo civico di Asolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Le celebrazioni del centenario della morte della Divina Eleonora Duse proseguono ad Asolo con “Un tè a Casa di Eleonora”, una serie di conversazioni organizzate dal Museo Civico di Asolo con esperti, studiosi e professionisti. Nell’atmosfera accogliente del nuovo allestimento del Museo “Una Casa per Eleonora”, gli esperti racconteranno aneddoti e curiosità sulla vita e la carriera dell’Attrice, soffermandosi su alcuni temi curiosi e originali, per capire meglio la sua storia. La conversazione si protrarrà con una tazza di tè e con l’assaggio della torta Ghisola, il dolce tipico di Asolo ispirato alla Duse, offerto da Cna Asolo.

L'evento

Sabato 17 febbraio alle ore 16.30 si terrà “Abiti per la vita o costumi per la scena?”, il primo dei quattro appuntamenti in programma: un viaggio nella storia del costume attraverso il guardaroba della celebre attrice esposto all’interno del rinnovato allestimento delle sale del museo. Il guardaroba Duse rappresenta un interessante spaccato della vita della Divina, fuori e dentro la scena, mostrando delle originali testimonianze sartoriali dell’haute couture a cavallo tra Otto e Novecento. Le mille pieghe delle balayeuse, i ricami à la disposition, i nastri petersham e molti altri segreti del guardaroba Duse verrano svelati dall’esperto da Michele Vello. Laureato in storia dell’arte all’Università di Udine, è docente di Fashion Trend and Research all'ITS Eyewear Product Manager, curato della Fondazione ITS Cosmo di e l'ente Certottica. Grafico ed esperto di storia del costume, ha collaborato con musei italiani ed esteri per la realizzazione di presidi didattici, curando anche l'allestimento e il riordino espositivo di costumi e tessili oltre ad occuparsi di divulgazione della storia del costume per associazioni culturali in Veneto, Emilia-Romagna e Umbria.

I prossimi appuntamenti

Sabato 23 marzo, ore 16.30 “Quale era il profumo di una Diva? Scopriamo il profumo di Eleonora Duse” Con il profumiere Roberto Dario, intraprenderemo un viaggio olfattivo dalla profumeria dell’epoca alla nascita della profumeria moderna. Inoltre, conosceremo la Eau de Cologne Impériale usata dalla Duse e presente nella sezione.

Sabato 11 maggio, ore 17 “L’immagine della diva negli occhi degli artisti… chi la ritrasse in pittura e in scultura?” Vittorio Pajusco, docente di Storia dell’Arte (Università Ca’ Foscari di Venezia) ci porterà a scoprire gli episodi salienti della vita di Eleonora Duse attraverso le opere che la ritraggono.

Sabato 1° giugno, ore 17 “Una pittrice a teatro: Natalja Goncharova scenografa per Eleonora Duse?” Scopriamo con Marzia Maino, docente di Storia della Scenografia (Università degli studi di Padova), le scenografie di Natalja Goncharova per Duse e il loro rapporto umano e lavorativo.

La Torta Ghisola, ispirata al nome con cui Gabriele D’Annunzio chiamava Eleonora Duse, è un dolce creato dal campione del mondo di pasticceria Leonardo di Carlo nel 2016, in occasione del progetto Fucina del Gusto promosso da Cna Asolo. La Ghisola, fatta con ingredienti autentici e tipici di Asolo e della Pedemontana del Grappa come la Farina di Mais Biancoperla, le Mele antiche di Monfumo e le Ciliegie di Maser, nasce da un’idea della Cna e ha l’ambizione di affermarsi quale riconosciuto prodotto tipico del territorio asolano: un dolce ricordo che i visitatori e i turisti possano portarsi a casa, dopo aver trascorso qualche ora o qualche giorno nella Città dai Cento Orizzonti. Gli incontri sono rivolto ad un massimo di 25 persone. È obbligatoria la prenotazione presso il Museo civico: 0423 952313, info@museoasolo.it Partecipazione mediante l’acquisto del biglietto d’ingresso al Museo di 5 euro. “Un tè a Casa di Eleonora” rientra in Duse 2024, un ricco programma di iniziative che la città di Asolo dedica a Eleonora Duse in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua morte. Nelle celebrazioni rientrano anche il nuovo allestimento del Museo Civico di Asolo “Una Casa per Eleonora”, che permette di approfondire la figura della Divina scoprendo i suoi oggetti personali, ritratti, mobili, libri, fotografie e ricordi di famiglia con una narrazione più articolata e accessibile, grazie all’impiego di nuove metodologie e tecnologie e la nuova stagione teatrale del Teatro Comunale Eleonora Duse “Che ne sarà del Teatro dopo di me?”, otto spettacoli ispirati da Eleonora Duse portati in scena da artiste donne. Per scoprire tutti gli incontri, le visite guidate, le manifestazioni teatrali e le conferenze inserite in Duse 2024 consultare il sito www.duse2024.it Informazioni Museo Civico di Asolo Via Regina Cornaro 74, Asolo (Tv) www.museoasolo.it info@museoasolo.it 0423952313 Orari: Sabato, domenica e festivi 9:30 – 12:30, 15:00 – 18:00 Ufficio Stampa SPAINI & PARTNERS Tel. 3498765866 guido.spaini@spaini.it Tel. 3400510214 tommaso.spaini@spaini.it www.spaini.it