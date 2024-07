“Una classica serata…” - Emanuele Bastanzetti

Prosegue al Radiogolden di Conegliano la quarta edizione di “Una classica serata…”, rassegna di concerti cameristici organizzati dal locale con I Miotti e la collaborazione dell’associazione Phoné. L'appuntamento vedrà anche quest’anno per tutte le domeniche di luglio con inizio alle 18.30 e ingresso libero con contributo responsabile l’alternarsi di musicisti dalle spiccate doti virtuosistiche e comunicative sotto la direzione artistica del M° Paolo Pessina. Domenica 14 luglio nel giardino del Radiogolden all’interno del Parco di San Martino (all’interno del locale in caso di maltempo) il violino solista di Emanuele Bastanzetti che affronterà il repertorio di Paganini e oltre.

Emanuele Bastanzetti è nato a Vittorio Veneto nel 1993 e ha iniziato a suonare il violino a 7 anni. Diplomato al Conservatorio di Udine sotto la guida del M° Giuliano Fontanella, si è perfezionato con Maestri di fama internazionale, frequentato il Corso Biennale di alto perfezionamento violinistico presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida del M° Felice Cusano, aggiudicandosi una borsa di studio come miglior giovane violinista, e la prestigiosa Royal Accademy of Music di Londra; ha vinto fin da giovanissimo numerosi concorsi nazionali e internazionali e ha al suo attivo un'intensa attività concertistica sia come solista che in diverse formazioni cameristiche sui palchi di tutto il mondo, riscuotendo ovunque un ampio consenso sia di pubblico che di critica.

La rassegna prosegue il 21 luglio verranno eseguiti i Golden Quartets, brano espressamente dedicato a questa rassegna, nell’interpretazione di Francesco Facca (sax soprano, alto e tenore) e Trio Vocalise (Francesca Koka e Michele Toffoli ai violini e Stefania Pellizzer al violoncello). Chiuderà la stagione il duo Giovanna Mastella-Ludovica Borsatti (sax e fisarmonica) il 28 luglio con un programma da Mozart a Piazzolla.

Ingresso gratuito a tutti gli eventi, con contributo responsabile.

Prenotazione tavoli via Whatsapp al 338 875 2823.