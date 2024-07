Al via domenica 7 luglio alle 18.30 nel giardino del Radiogolden all’interno del Parco di San Martino a Conegliano la quarta edizione di “Una classica serata…”, rassegna di concerti cameristici organizzati dal locale con I Miotti e la collaborazione dell’associazione Phoné. L'appuntamento vedrà anche quest’anno per tutte le domeniche di luglio con inizio alle 18.30 e ingresso libero con contributo responsabile l’alternarsi di musicisti dalle spiccate doti virtuosistiche e comunicative sotto la direzione artistica del M° Paolo Pessina.

Il primo appuntamento è domenica 7 con il duo composto da Gianni Fassetta (fisarmonica) e Massimo Santaniello (clarinetto), che presenteranno un programma incentrato su musiche da film e di danza. Gianni Fassetta è considerato uno dei miglior interpreti di Astor Piazzolla, ha collaborato con Nicola Piovani, tenuto concerti in tutto il mondo e firmato due brani per la colonna sonora del film “Vajont” di Renzo Martinelli. Ha iniziato lo studio della fisarmonica a sei anni e si è classificato al primo posto in quindici concorsi nazionali e internazionali ed ha effettuato registrazioni per la Rai e network stranieri. Si è esibito in Vaticano alla presenza di Papa Giovanni Paolo II e ha tenuto concerti in tutto il mondo. Da sottolineare la tournée in Argentina, dove si è esibito al Teatro Colón di Buenos Aires in presenza di Laura Escalada Piazzolla, la quale, concorde con la critica, lo ha collocato tra i migliori interpreti di Astor Piazzolla. Ha inciso diversi CD e dal 2009 collabora con il Premio Oscar Nicola Piovani. Suona in varie formazioni con artisti di fama internazionale. Musicista poliedrico, solista, camerista, docente, project manager, direttore artistico e d’orchestra con una spiccata attitudine a sostenere i giovani musicisti, Massimo Santaniello si è diplomato al Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, si è perfezionato presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e presso la Scuola Internazionale di Musica di Fiesole. Ha all’attivo più di 1000 concerti di musica da camera e come solista con diverse orchestre nazionali e internazionali. Ha inciso per Azzurra Music, Rainbow Classical e Cat Sound.

La rassegna al Radiogolden prosegue il 14 luglio con il violino solista di Emanuele Bastanzetti che affronterà il repertorio di Paganini e oltre. Il 21 luglio verranno eseguiti i Golden Quartets, brano espressamente dedicato a questa rassegna, nell’interpretazione di Francesco Facca (sax soprano, alto e tenore) e Trio Vocalise (Francesca Koka e Michele Toffoli ai violini e Stefania Pellizzer al violoncello).

Chiuderà la stagione il duo Giovanna Mastella-Ludovica Borsatti (sax e fisarmonica) il 28 luglio con un programma da Mozart a Piazzolla.

Ingresso gratuito a tutti gli eventi, con contributo responsabile.

Prenotazione tavoli via Whatsapp al 338 875 2823.