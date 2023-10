Una Collina di Libri - Incontro con Azar Nafisi

“Qual è il ruolo antitotalitario della letteratura, in un’era in cui il potere politico e religioso vanno spesso alla guerra contro gli scrittori e la stampa? Esiste una strada di democrazia e di libertà per un Medio Oriente che attraversa momenti tragici di guerra e di fondamentalismo?”

Il secondo appuntamento autunnale di Una Collina di Libri, la festa internazionale della letteratura sulle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, è con una delle figure centrali della narrativa del nostro tempo. Sarà infatti Azar Nafisi, autrice del best seller “Leggere Lolita a Teheran” e di altri gioielli della letteratura, editi in Italia da Adelphi, la protagonista assoluta di uno speciale incontro.

Sono passati vent’anni da quando con “Leggere Lolita a Teheran”, Azar Nafisi raccontava la sua incredibile storia: il seminario clandestino nel quale, durante il governo degli ayatollah, insegnava alle sue migliori allieve dell'Università di Teheran i grandi autori di lingua inglese.

Nafisi, oggi cittadina americana, ha fatto del valore inestimabile della letteratura «in una società che sembra concedere tutte le libertà» un proprio stendardo. Nel ricordo di Azar, la parola che più di frequente ricorreva nelle riflessioni sul nuovo destino che incombeva su di lei era «confisca»: la Repubblica islamica di Khomeini aveva infatti confiscato la storia dell’Iran, la sua cultura e la sua tradizione, e insieme l’identità di ogni individuo.

Oggi la straordinaria rivolta delle donne e degli uomini liberi sfida il regime iraniano. Qual è il filo che lega la realtà del nostro tempo, e il modo in cui affrontiamo nemici e avversari sulla pagina di un romanzo? E soprattutto: come può la letteratura, attraverso il suo scambio libero, contribuire a cambiare in modo decisivo la politica e la società?

Se ne parlerà sabato 14 ottobre 2023, presso l’Auditorium Battistella Moccia di Pieve di Soligo, alle ore 19, in una conversazione con Francesco Chiamulera, direttore artistico della manifestazione.

L’autrice. Azar Nafisi, iraniana di Tehran, ha studiato in Europa e negli Stati Uniti. Rientrata in Iran nel 1979, ha lavorato all’Università di Teheran. Tra il 1981 e il 1987 è stata espulsa per essersi rifiutata di indossare il velo divenuto obbligatorio. Nel 1995, dopo la decisione di ritirarsi dalla vita accademica, ha organizzato a casa propria seminari sulla narrativa anglosassone coinvolgendo sette delle sue migliori studentesse. Dall’esperienza della lettura collettiva di Lolita, di Nabokov, è nato anni dopo il libro di memorie Leggere Lolita a Teheran (2003), un caso letterario tradotto in diciannove paesi. Ha scritto inoltre Quell’altro mondo, La Repubblica dell’Immaginazione, Le cose che non ho detto, tutti editi in Italia da Adelphi. Oggi vive a Washington e insegna letteratura presso la Johns Hopkins University.