“Una lunga storia d'amore”, spettacolo inedito di Giulio Casale e Pierpaolo Capovilla alla Casa delle Fate di Salgareda (TV) sabato 20 Luglio alle ore 21. Per la prima volta su un palco insieme, i due artisti proporranno una serata di musica e poesia. Giulio Casale e Pierpaolo Capovilla non hanno bisogno di presentazioni: storico front-man degli ESTRA il primo, voce di gruppi come ONE DIMENSIONAL MAN, TEATRO DEGLI ORRORI e I CATTIVI MAESTRI il secondo, senza neppure menzionare le rispettive carriere soliste.

I due artisti sono accomunati da una coerenza di percorso rara nella scena indipendente nazionale e da un’autonomia di pensiero talvolta scomoda. “Una lunga storia d’amore” li propone sullo stesso palcoscenico in una serata imperdibile: accompagnati da Nicola Manzan (BOLOGNA VIOLENTA), proporranno le canzoni dei propri repertori e declameranno i versi di poeti come Lawrence Ferlinghetti e Chinua Achebe, nel segno dell’amore per la canzone popolare – nel senso più ampio del termine – e la poesia civile.

Insieme per un concerto triste e felice, in direzione ostinatamente opposta, alla ricerca di una luce di speranza nella tragedia del mondo. Tutto questo davanti alla casa che fu una delle ultime dimore di Goffredo Parise, incastonata tra i gelsi e il fiume. Ancora una volta la straordinaria “prima” di uno spettacolo mai andato in scena e nato proprio per essere rappresentato in questo magico luogo. Prosegue così il progetto di "Inesauribili Bisbigli", voluto da ArtAttiva in collaborazione con “Casa sul Piave Goffredo Parise” di Salgareda.

Ingresso con offerta responsabile di 10 euro.

Per info:

eventi@artattiva.org

3356144606