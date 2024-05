Una Motta di Salute 2024

Anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Motta di Livenza mette al centro la salute e la prevenzione con la sesta edizione della manifestazione "Una Motta di Salute". Tanti gli appuntamenti, i convegni, i momenti di formazione su vari aspetti della salute che spaziano dai rapporti genitori figli, alle manovre salvavita, alla prevenzione ed informazione. La prevenzione può fare la differenza e per questo anche quest’anno il Comune di Motta di Livenza ha lavorato per portarla all’attenzione e alla portata di tutti.

IL PROGRAMMA

Lunedì 20 maggio c'è stato il Convegno "COM’E’ ANDATA A SCUOLA?" "BENE" COME STIMOLARE IL DIALOGO CON I FIGLI RISPETTANDOLI in collaborazione con Ass. L’Albero delle Idee per parlare di come migliorare la comunicazione coi propri figli.

Mercoledì 22 maggio c'è stato Convegno "EMOZIONI E SALUTE" per parlare di come le emozioni possono influenzare la nostra salute realizzato in collaborazione con Ass. Aiuto Donna.

Venerdì 24 maggio in Piazza Luzzatti grazie a Prevenzione è Vita e ai tanti sostenitori del territorio sono stati realizzati dei Check-Up di prevenzione con mammografia ed ecografia gratuite a donne tra i 35 e i 49 anni residenti nel Comune di Motta di Livenza.

Domenica 26 maggio dalle ore 8.00 in Piazza Luzzatti verrà prenderà vita un vero e proprio VILLAGGIO DELLA SALUTE con check-up gratuiti in collaborazione Associazioni e realtà del territorio (misurazione di glicemia, saturazione, colesterolo, spirometrie, esame udito e molto altro). Alle ore 10.00 prenderà il via LA ROSAZZURRA DI MOTTA camminata/corsa benefica aperta a uomini donne e bambini di qualsiasi età, parte del ricavato andrà a contribuire alle attività dell'Associazione Aiuto Donna che opera nel nostro territorio e si occupa di promuovere evento contro la violenza di genere oltre che fornire supporto alle donne vittime di violenza.

Martedì 28 maggio ore 20.30 presso il Palazzo La Loggia altro convegno sul tema "GENITORI E FIGLI: RIFLESSIONI E STRATEGIE PER SOPRAVVIVERE ALLASCUOLA DI OGGI" in collaborazione con Ass. L’Albero delle Idee.

Sabato 8 giugno dalle 10.00 alle 12.00 si svolgerà presso il Palazzo La Loggia un Corso Gratuito: "Manovre salvavita e disostruzione pediatrica" in collaborazione con Active Studio Formazione per info e prenotazioni contattare il sito www.activestudio.it o scrivere alla mail activestudio.formazione@gmail.com;

Sabato 22 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il Palazzo La Loggia verrà svolto il Corso: "CORSO PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO - BLS E GESTIONE DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE IN ETA' PEDIATRICA" iscrizioni attraverso il sito di www.activestudio.it realizzato in collaborazione con Active Studio Formazione.