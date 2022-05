Treviso Suona Jazz Festival: Uri Caine, piano solo

Treviso Suona Jazz Festival, VIII Edizione



Sabato 28 maggio, Teatro Mario Del Monaco



Uri Caine, pianoforte



Uri Caine è uno dei più ammirati pianisti degli ultimi decenni, un grande eclettico che sfugge ad ogni tipo di etichetta e che ci trasporta, ogni volta, in un viaggio sonoro nuovo ed entusiasmante.

Caine è un musicista che rappresenta al meglio una generazione di artisti che hanno sviluppato un percorso di ricerca musicale che attraversa musica classica, jazz e improvvisazione. L’enciclopedico genio e l’ispirata maestria tecnica, hanno permesso al pianista statunitense di ridefinire un pensiero in cui la musica tutta si offre come un unicum senza fratture né frontiere, nel quale dialogano Beethoven e rock, Tin Pan Alley e l’adorato Mahler, Wagner e Gershwin, swing e nu jazz, passando per Bach e black music, Schumann e folk. Nascono così le sue prodigiose riletture del repertorio jazzistico e classico, unitamente al vulcanico flusso del suo comporre e suonare per organici di ogni dimensione, dal solo al trio, fino alle grandi orchestre.

Dagli esordi non ancora diciottenne, a Filadelfia, insieme a leggende quali il sassofonista Hank Mobley ed il batterista Philly Joe Jones, alle prove più recenti con il clarinettista Don Byron, il trombettista Dave Douglas, Caine si è sempre mostrato uno degli artisti più illuminati e creativi della musica d’oggi.



Biglietti acquistabili:

Online su https://www.teatrostabileveneto.it/treviso

Biglietteria del Teatro Mario Del Monaco di Treviso | T 0422 1520989

La sera del concerto dalle ore 19.00

Intero da 20 € a 28 €+ d.p.

Ridotto 20 € + d.p. per portatori di handicap e under 18





