Uscita naturalistica kayak+passeggiata

Potremmo osservare da vicino le piante acquatiche, i pesci, gli uccelli, riconoscere la vegetazione, ammirare il cielo e la pace di stare sospesi sull'acqua.

RITROVO: ore 9.00 presso lido di Lago (TV)

Qui ci sarà un briefing iniziale insieme a tutte le spiegazioni necessarie, saliremo poi in kayak per gustarci una bella gita sul lago di Lago, dopo il kayak andremo a piedi lungo il sentiero attorno al lago con ritorno al Lido di Lago. Il tutto sempre accompagnati da una Guida e da Istruttori e tecnici di kayak.

DISLIVELLO E DIFFICOLTA': minimi

DURATA: 4 ore circa, passeggiata e uscita in kayak

COSTI: 15€ a persona per i soci di Kayak ai Lach 25€ a persona per i non soci.

COME PARTECIPARE: per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione ai seguenti recapiti: CELLULARE: +39 370 138 9543

e-mail: naturalmenteguide@gmail.com

IL COSTO COMPRENDE: accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata, assicurazione RCT, noleggio kayak, giubbotto, assistenza tecnica e assicurazione.

EQUIPAGGIAMENTO SPECIFICO PER IL KAYAK E NOTE TECNICHE: è necessario indossare un abbigliamento adeguato alla temperatura, consapevoli si possa bagnare. Per questo è consigliato portarsi un ricambio. Se in possesso portare scarpette impermeabili antiscoglio. Si consiglia inoltre di avere con se una piccola borsa impermeabile (ad esempio quelle termiche) dove poter mettere al sicuro i propri oggetti personali. Verrà fornito il giubbotto di aiuto al galleggiamento. Obbligatorio saper nuotare. Attività dagli 8 anni in su. Portare adeguata scorta d'acqua e snack al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.

Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.