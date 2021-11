SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER LA V EDIZIONE DELLA FIERA DEL MINIQUADRO CON l'artista Mauro Maurino Di Francesco.

Sono disponibili online il bando e la scheda di adesione per partecipare alla V edizione della fiera del MiniQuadro con la partecipazione straordinaria dell'artista Mauro Maurino Di Francesco già presenti nel sito della galleria (www.ellegalleria.it). Iscrivetevi numerosi! La fiera è un evento straordinario dove gli artisti potranno confrontarsi con i big dell'arte contemporanea.



Dopo gli straordinari successi di pubblico e di critica delle Edizioni precedenti della Fiera del MiniQuadro che hanno visto come ospiti d'eccezione il prof Vittorio Sgarbi e Giorgio Grasso, sono aperte le iscrizini per la V Edizione della Fiera del MiniQuadro. Ospite d'eccezione l'artista Mauro Maurino Di Francesco prima attore ora pittore legato fin dalla gioventù all'Accademia delle Belle arti di Brera prima e poi sotto la guida del regista Giorgio Strehler al Piccolo Teatro



Per l'occasione saranno in vendita le copie del suo ultimo libro "La logica del paradosso", pag 250, ed. Gruppo Editoriale Viator



L'Expo si terrà presso la Elle Galleria d'arte di Preganziol (Tv) www.ellegalleria.it



RIASSUNTO:



Scadenza iscrizioni: lunedì 29 novembre 2021;

Consegna opere: dal 24 al 28 gennaio 2022;

Apertura fiera: sabato 29 gennaio dalle ore 18 2022;

Inaugurazione fiera: sabato 5 febbraio dalle ore 18 con Mauro Maurino Di Francesco;

Cena su prenotazione: sabato 5 febbraio dalle ore 20 con Mauro Maurino Di Francesco;

Periodo mostra: dal 29 gennaio all'11 febbraio 2022.



Per info e bando:



info@ellegalleria.it

www.ellegalleria.it

3479225107