Combinazioni Festival - Va' Sentiero. Uno sguardo lungo 8.000 km

inaugurazione mostra fotografica "Va' Sentiero"



Interverranno Sara Furlanetto e Davide Sapienza

mostra a cura di Rica Cerbarano, Sara Furlanetto e Yuri Basilicò

fotografie di Sara Furlanetto



la mostra sarà aperta da mercoledì 13 settembre a lunedì 25 settembre



Tra il 2019 e il 2021 il team Va’ Sentiero ha percorso e documentato il Sentiero Italia, un filo rosso di 7887 km che cuce le Terre Alte del Paese: un’Italia poco conosciuta, di cui le istantanee di Sara Furlanetto ritraggono bellezza e decadenza. Diceva Riccardo Carnovalini, il “papà” del Sentiero Italia, che “Camminare è un atto rivoluzionario”, che interagisce con gli elementi naturali e culturali del paesaggio: significa darsi il tempo per farsi delle domande e cercarne le risposte; significa libertà.



Evento in collaborazione con il CAI Montebelluna



---



Va’ Sentiero è il progetto di 7 giovani che hanno deciso di cambiare vita e realizzare una spedizione a piedi per promuovere il Sentiero Italia. L’esperienza del viaggio, confluita nel portale vasentiero.org, ha vinto il Grand Prix for Sustainability and Climate Action agli European Heritage Awards.



Sara Furlanetto, veneta, laureata in Fotogiornalismo al London College of Communication. Dopo aver indagato il tema dell’identità dei migranti in Europa e gli effetti del sisma del Centro Italia, è cofondatrice del progetto Va’ Sentiero. È stata la fotografa della spedizione sul Sentiero Italia.



Davide Sapienza è scrittore, traduttore, autore di reportage e geopoeta. Dal lavoro di esplorazione culturale e geografica del territorio trae l'ossatura delle sue camminate geopoetiche, di cui sta sviluppando una rassegna per costruire una mappa del territorio in cammino, finora inedita in Italia.