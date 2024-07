Il tour estivo che porterà Carlo & Giorgio ad esibirsi in numerose località del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio fa tappa a Mogliano Veneto. Con inizio alle ore 21.30, in piazzetta del Teatro, via IV Novembre, il duo metterà in scena “In vacanza con Carlo & Giorgio”, spettacolo che lo scorso fine settimana ha riempito per tre sere consecutive la sala Perla al Lido di Venezia.

Lo spettacolo è un omaggio al periodo più atteso dell’anno, quello delle vacanze estive. Ma che cosa metteranno nella valigia i due comici? “Un po’ di novità, perché – spiegano – il mondo va così veloce intorno a noi che ci offre continui spunti e qualche classico del nostro repertorio, perché potremmo mai partire da soli e lasciare a casa i nostri personaggi?”. Carlo & Giorgio nelle loro tappe incontreranno chi ancora non sarà partito, chi è già rientrato, chi si sta godendo le ferie nelle località turistiche, chi, insieme a loro, le sognerà soltanto.

“Anche fare le vacanze è un lavoro, perché bisogno prima decidere dove andare, poi preparare le valigie, poi viaggiare per ore, magari affrontando lunghe code, e poi tornare, disfare i bagagli e tornare al tran tran quotidiano. Quello che è sicuro è che durante il nostro spettacolo, gli unici a lavorare saremo noi, mentre il pubblico potrà starsene seduto e, ci auguriamo, divertirsi” concludono i comici.

I biglietti sono ancora in vendita sul circuito VivaTicket, presso la cartolibreria Antonella, il Caffè Al teatro, i punti vendita Venezia Unica in via Lazzari a Mestre, p.le Roma e Iat Ferrovia a Venezia.

In Vacanza con Carlo & Giorgio è uno spettacolo di Carlo D’Alpaos, Giorgio Pustetto e Cristina Pustetto; scenografia e regia luci Paolo Lunetta, produzione La Banda degli Onesti. Info 3332573806.