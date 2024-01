Il Vajont: storia di una tragedia annunciata - Cena d’autore

Poco più di 60 anni fa, la tragedia del Vajont. Una ferita sempre aperta - è della scorsa settimana l’udienza privata dal Papa dei sopravvissuti e dei superstiti -, una storia che ha scosso l’Italia e che, forse non tutti sanno, ha travolto la comunità di Caerano di San Marco.

Ad aprire il cartellone 2024 della rassegna Con la cultura (non) si mangia, al ristorante “V” di Valdobbiadene (adiacente all’Hotel Diana), martedì 23 gennaio saranno proprio due storici locali, Eugenio Dal Prà e Mauro Marconato, autori del libro “Dino e il leccio”, un prezioso lavoro in cui è raccolta la storia di un nutrito gruppo di caeranesi che si trovavano a Longarone in quel terribile 9 ottobre del 1963.



Nel corso della serata Eugenio Dal Prà e Mauro Marconato, passeranno in rassegna le storie e le memorie di una sciagura annunciata, che gettò nel lutto l’intera comunità di Caerano di San Marco, che in pochi istanti perse 31 persone: 9 dipendenti della succursale di Longarone della “Filatura del Piave”, con i loro familiari, in gran parte bambini in tenera età.



Si consiglia la prenotazione. Info: 349 0079322