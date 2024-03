Al “V” cena d’autore con Alberto Raffaelli

Una serata tutta dedicata al genere letterario Giallo e Noir, con incursioni nel mondo della scuola… e declinazioni sulla buona cucina. Alberto Raffaelli è il prossimo protagonista della rassegna “Con la Cultura (non) si mangia”, organizzata dal “V” di Valdobbiadene, l’ormai celeberrimo ristorante, adiacente all’Hotel Diana, che fa degli incontri culturali e della musica jazz, la sua cifra identificativa. L’appuntamento è per martedì 19 marzo 2024, a partire dalle ore 20:00.



Una Cena d’Autore che si preannuncia ricca di aneddoti e di curiosità. Alberto Raffaelli è infatti molto conosciuto e apprezzato, non solo come scrittore, ma anche per aver dato avvio e diretto fino a un paio di anni fa l’Istituto di Ristorazione Dieffe di Valdobbiadene, nonché per aver ideato il Festival nazionale dell’Innovazione scolastica: “Sono felice di poter tornare a Valdobbiadene – spiega Raffaelli – per presentare la riedizione del mio romanzo d’esordio, che voleva essere, e rappresenta tuttora, un atto d’amore verso queste terre e i suoi abitanti. La sua ristampa riserva delle sorprese...che rivelerò solo ai miei commensali (ride)”.



La trilogia - L’Osteria senz’oste, Il maestro vetraio e Delitto al Caffè Pedrocchi – vede protagonista il viceispettore Zanca, uomo schietto e intelligente, dotato di straordinaria sensibilità. La conversazione, condotta dalla giornalista Adriana Rasera, si intersecherà con gustosi piatti, e vini, a tema.

L’ingresso è libero.

Si consiglia la prenotazione. Info: 349 0079322

www.welcometothev.com





ALBERTO RAFFAELLI, laureato in Filosofia a Venezia, ha insegnato per alcuni anni in diversi istituti superiori del Veneto e diretto la Scuola professionale di Ristorazione DIEFFE di Valdobbiadene. Ha ideato e organizza il Festival Nazionale dell’Innovazione Scolastica.



Tre noir appassionanti che si dipanano in tre diverse città alle quali l’autore è stato particolarmente legato: Valdobbiadene, Venezia e Padova. In filigrana compare il Nord Est, con la sua gente laboriosa ed il suo tessuto in continua e rapida trasformazione.