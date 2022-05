A Valdobbiadene il concerto di Matteo Alfonso & Michele Polga

Nuovo appuntamento con Jazz Loves Good Cooking. Venerdì 13 maggio, a partire dalle ore 20:30, sarà protagonista della rassegna organizzata presso il nuovissimo ristorante “V”, adiacente all’Hotel Diana, in pieno centro storico a Valdobbiadene il Rubber Duo. Matteo Alfonso al piano e Michele Polga al sassofono proporranno al pubblico un repertorio creato ad hoc, che comprende brani originali e interessanti rielaborazioni di pagine tratte dalla letteratura classica. Il duo è da poco entrati in sala di registrazione con un nuovo progetto.



Matteo Alfonso, diplomato in pianoforte, composizione e musica jazz, è docente titolare della cattedra di Pianoforte Jazz presso il Conservatorio di Venezia. Pianista le cui doti si distinguono per qualità del suono e ricercatezza interpretativa, ha cominciato l’attività professionale poco più che ventenne. Grazie alla sua naturale capacità di esprimersi ad alti livelli anche in contesti musicalmente molto diversi tra loro, è da sempre molto apprezzato come side-man e collabora stabilmente con musicisti di fama nazionale ed internazionale. Matteo Alfonso affianca all’attività di pianista quella di arrangiatore, realizzando musiche per i più diversi generi di organico: dai piccoli ensemble alle big band, fino alle musiche di scena. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi Festival in Italia ma anche in Europa, Russia, Canada e America Latina. Michele Polga, diplomato in sassofono al Conservatorio di Bologna e in musica jazz al Conservatorio di Trento, ha partecipato come leader e come side-man di varie formazioni musicali a festival internazionali e nazionali, tra i quali quello di Shanghai, di Minsk, di Skopje.



L’evento si terrà nel massimo rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria e di prevenzione COVID-19.