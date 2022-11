Rassegna “Con la cultura non si mangia”: cena d’autore con Max Solinas

Una serata all’insegna dell’arte - con una mostra personale allestita per l’occasione - e della parola scritta, con una conversazione intorno al libro “Il lupo e l’equilibrista”. Protagonista del prossimo appuntamento della rassegna “Con la cultura non si mangia” sarà Max Solinas. Stimato e affermato scultore, le sue opere sono presenti in mezzo mondo e raccontano di una ricerca volta all’essenziale. Solinas rivolge la sua attenzione allo studio della figura femminile, anche se è la natura la sua musa ispiratrice.

Autore dei libri “Il silenzio tra gli alberi”, “L’ordine della lupa”, “Viaggio vertical” e “Il lupo e l’equilibrista” Max Solinas alterna la scultura alla scrittura, intrecciando la sua terza passione, che lo ha reso un formidabile alpinista. Durante la serata di mercoledì 16 novembre, con inizio alle ore 20:00 - intitolata Scultura e scrittura. L’arte di raccontare -, condotta dalla giornalista Adriana Rasera, l’autore presenterà il suo ultimo libro, parlerà di sostenibilità ambientale e d’arte. L’incontro, che gode del patrocinio della Consulta per la Cultura di Valdobbiadene, rientra nel cartellone della nuova rassegna culturale del “V”, il ristorante adiacente all’Hotel Diana di Valdobbiadene.

L’ingresso è libero. Si consiglia la prenotazione (info 349 0079322).