“Meditazioni Sonore” e J.S. Bach. Terzo appuntamento della rassegna valdobbiadenese

Le Suites bachiane per violoncello solo, composte durante il periodo che il futuro Kantor trascorse nella corte calvinista di Köthen (1717 e il 1723) rientrano nel novero delle composizioni immortali, per caratura e profondità.

Giovedì 8 settembre alle ore 21:00 nell’antica chiesa di San Gregorio a Valdobbiadene, per il terzo concerto di “Meditazioni sonore”, rassegna dedicata a Johann Sebastian Bach, si esibirà Luca Provenzani.

Il violoncellista, in linea con il necessario afflato speculativo richiesto a quanti interpretano le Suites, offrirà al pubblico un’esecuzione colta e commovente. Del resto Bach raggiunse proprio con le Suite i vertici assoluti della musica colta occidentale allo scopo di soddisfare le pruderies virtuosistiche di uno dei maggiori violoncellisti tedeschi dell'epoca, Christian Ferdinand Abel.



Il programma



Suite per Violoncello n°1 in Sol maggiore BWV 1007

Preludio.

Allemanda.

Corrente.

Sarabanda.

Minuetto.

Giga.



Suite per Violoncello n° 3 in Do Maggiore BWV 1009

Preludio.

Allemanda.

Corrente.

Sarabanda.

Bourrée I e II

Giga.



Suite per Violoncello n° 5 in Do Minore BWV 1011

Preludio.

Allemanda.

Corrente.

Sarabanda.

Bourrée I e II

Giga.

Luca Provenzani Violoncellista, allievo per quindici anni dell’indimenticabile M° Franco Rossi si diploma con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. Frequenta i corsi di perfezionamento con Yo-Yo Ma, Mischa Maisky, Alexander Lonquich, Dario De Rosa, Anner Bijlsma, Mario Brunello ottenendo borse di studio e prestigiosi riconoscimenti. Vincitore della Selezione giovani solisti indetta dall’ORT nel 1994 eseguendo il concerto di Saint-Saëns, è stato invitato ad esibirsi successivamente dall’Akademisches Orchester di Friburgo (concerto di Dvo?ák) e scelto dalla Rai per rappresentare l’Italia a Lisbona in un concerto da camera radiotrasmesso in diretta in tutta Europa.

Si esibisce spesso come solista in varie orchestre, segnaliamo nel 2007 l’esecuzione del Triplo di Beethoven con Andrea Tacchi e Michele Campanella e l’Orchestra della Toscana e nel 2008 la collaborazione con il violoncellista Giovanni Sollima sempre con l’ORT; come camerista, in duo con il fagottista Paolo Carlini; è membro del Trio Florentia e del Sestetto d’archi di Firenze. Intensa la sua attività di primo violoncello con importanti orchestre come l’OSER di Parma, la RAI di Torino e la Symphonica Toscanini. Stabilmente, ha ricoperto il ruolo di concertino con obbligo del primo violoncello al Teatro dell’Opera di Roma e a partire dal 2001 di primo violoncello presso l’Orchestra della Toscana. L’attività didattica di Provenzani l’ha portato a insegnare presso l’Istituto musicale di Carpi, Livorno e Siena oltre che presso i Conservatori di Bologna e Firenze. Insegna presso il Conservatorio P. Mascagni di Livorno. È fondatore e Direttore della Scuola di Musica Le 7 Note di Arezzo. Provenzani affianca all’attività violoncellistica anche un importante impegno come organizzatore di eventi. Dal 1997 è Presidente e Direttore Artistico della sezione di Firenze dell’A.Gi.Mus. (Associazione Giovanile Musicale) organizzando per la stessa oltre 1000 concerti e curando la stagione dei concerti in ospedale “Careggi in Musica” e tutte le altre stagioni in ambito regionale nonché l’attività dell’orchestra AgimusArte. Nel 2008 per i dieci anni della manifestazione “Careggi in Musica” il PRESIDENTE delle REPUBBLICA Giorgio Napolitano ha conferito all’A.Gi.Mus. il Premio di Rappresentanza per “l’alto valore sociale ed artistico dell’iniziativa”. Dal 2005 cura l’attività concertistica dell’associazione aretina “Le 7 Note” occupandosi anche della direzione didattica della scuola di musica “Le 7 Note” creando per la città un importante circuito culturale.



Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21:00. La prenotazione è obbligatoria https://www.fabbricadelpensiero.com/prenotazioni.html o presso Ufficio Turistico di Valdobbiadene (TEL. 0423 976975)