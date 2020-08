ALBERTO VISENTIN BAND



Nato in Italia nel 1985, Alberto Visentin è un cantante e chitarrista le quali influenze abbracciano l’intero spettro della American roots music, dai The Meters, Taj Mahal e Otis Redding fino agli artisti meno conosciuti, ma che ciononostante hanno definito la cultura Americana.



Avendo viaggiato molto, principalmente nelle capitali musicali quali Austin e New Orleans, Alberto vede l’amore e l’empatia come forze unificanti che possono definire un approccio migliore alla vita in questo mondo, e come le fonti principali d’ispirazione nei suoi viaggi e quindi nella sua musica.



Da qui nasce il suo primo album “Away”, sviluppatosi nel corso degli anni tra live, amicizie e avventure.



Album che racconta i sapori percepiti nei viaggi Statunitensi, filtrati e rielaborati secondo la propria visione, si percepiscono le sonorità del Funk e del Blues intrecciate a quelle del Rock e del Soul.



LINE-UP:

Alberto Visentin (Voce, Chitarra)

Enrico Crivellaro (Chitarra)

Rob Daz (Tromba)

Stanley Sargeant (Voce, Basso Elettrico)

Andrea Posocco (Batteria)



www.valdobbiadenejazz.com

www.arteritmi.it



Per info e prenotazione:

IAT Valdobbiadene

Piazza Marconi, 1, Valdobbiadene (TV)

info@valdobbiadene.com

Tel. 0423 976975