Valdobbiadenejazz, ecco Ciumba Electric Gumbo

CIUMBA ELECTRIC GUMBO



Dagli amplificatori sentirete tutto il visceral sound del Chicago Blues di: Muddy Waters, Little Walter, Willie Dixon, Howlin’ Wolf…



I loro racconti si fanno un po’ nostri e si mischiano al sudore e all’alcool del suonare live nei giusti pub e osterie fino all’incrociare di sorrisi e lacrime della musica on the road.



Un tocco personale, che arriva dalle nostre diverse collaborazioni negli ormai molti anni di carriera, trasforma il classico blues in qualcosa di più… che a noi piace chiamare “Hotch Potch Blues.”



LINE-UP:

Luca “Ciube” Alberti (Voce e Chitarra)

Umberto “GrandPa” Baggiani (Armonica)



