Debutta a Valdobbiadene la rassegna dedicata agli studenti. ValdobbiadeneJazz raddoppia e rivolge la sua attenzione alle giovani leve della musica. Il successo delle passate edizioni della rassegna, che ha portato a Valdobbiadene i più bei nomi del panorama jazzistico nazionale e internazionale, ha infatti spinto gli organizzatori a innalzare il vertice ottico e a dare spazio, risalto e visibilità agli studenti che amano la musica, ed in particolare la musica jazz. Con il supporto del Consorzio Valdobbiadene e dell’amministrazione comunale, il comitato organizzatore di ValdobbiadeneJazz ha ideato e organizzato per sabato 30 aprile e domenica 1° maggio prossimi ValdobbiadeneJazz Young&School.



PROGRAMMA



SABATO 30/04/2022

Ore 17:00

INCONTRO CON I GIOVANISSIMI

ASSOCIAZIONE BOTTI

A seguire

UNA CLASSICA SERATA JAZZ

VOCIDISTORIE VALDO VOCI NARRANTI,

NICOLA GUIDOLIN E ALEX

COMARELLA AL PIANO



Ore 21:00

AMICI DELLA MUSICA IN JAZZ - VYJE

Nicola Guidolin Quartet

Istituto Musicale M°V. Dall’Armi





DOMENICA 01/05/2022

Ore 15:00

LA PERCUSSIONE NEL JAZZ

Ri...PERCUSSIONI GIOVANILI

Scuole medie di Biadene e Valdobbiadene

A seguire

LICEI IN JAZZ - parte 1

LICEO MUSICALE MARCONI



Ore 18:00

LICEI IN JAZZ - parte 2

LICEO MUSICALE GIORGIONE

A seguire



CONSERVATORIO STEFFANI