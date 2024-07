54^ Mostra del Vino di Vallonto

Nuova tappa per Malanotte d’Estate, la rassegna firmata UNPLI Treviso dedicata ai grandi vini del Piave. Ad ospitare il prossimo evento sarà Vallonto di Fontanelle (TV) dove si svolgerà la 54^ Mostra del Vino, punto di riferimento interprovinciale per la promozione dei vini della zona Piave-Livenza. Per tre imperdibili weekend, dal 19 luglio al 5 agosto, ci si potrà divertire con serate in musica, degustazioni dei vini locali e gustose specialità proposte dallo stand gastronomico.

Si comincia venerdì 19 luglio alle ore 20:30 con la tradizionale cerimonia di apertura e taglio del nastro, a cui seguirà la premiazione dei vini in mostra con immancabile brindisi. Dalle 22:30 tutti in pista con le note del DJ set e la conduzione di Marica Mey. Sabato 20 luglio ritrovo alle 21.00 per la serata di ballo con l’orchestra Crepaldi Band; a concludere il primo weekend di eventi, domenica 21 luglio, La mia Terra Band con il concerto-tributo ai Nomadi, a partire dalle 20:45. I festeggiamenti ripartiranno venerdì 26 luglio con una serata all’insegna del divertimento: alle 21.45 appuntamento con Radio Piterpan Impatto insieme a Marco Boffo e Andrea Nordio. Sabato 27 luglio alle 21:30 ancora tanta musica con il concerto del gruppo musicale Poohrorock – Pooh official tribute band; domenica 28 luglio serata spiedo e ballo con l’orchestra Stefania Marchesi e i Mammamia con inizio alle 20:45. Gran finale a partire da venerdì 2 agosto alle 21.45 con Limonando, il party arrogante sulle note di Dj e-Lisa e Dj Phari; sabato 3 agosto alle 19.00 aperitivo musicale con Dj Fabio B e, a seguire, ancora musica con il gruppo Sismica (dalle 21:45). Domenica 4 agosto una nuova serata spiedo e ballo insieme all’orchestra Patricia Band; grande conclusione lunedì 5 agosto con il gruppo Exes.

Una edizione di Malanotte d’Estate che si conferma ricca di appuntamenti ed eventi: oltre alle Mostre dedicate al vino, infatti, sono in programma 2 eventi speciali dedicati alla scoperta del territorio e alla cultura enologica di questi luoghi, con innovative proposte per tutta la famiglia.

Primo appuntamento imperdibile sarà l’incontro tra Malanotte d’Estate e il grande cinema! Il 2024, infatti, è l’anno dedicato al turismo delle origini e Malanotte d’Estate lo celebrerà con una serata di degustazione e cinema: l’appuntamento è per mercoledì 31 luglio alle ore 20.30 a Rai di San Polo di Piave (TV) presso la meravigliosa tenuta Ca’ di Rajo per un viaggio tra i sapori e le storie del territorio. In questa occasione, verrà proiettato “Il Leone di Vetro” (2014) del regista Salvatore Chiosi che, attraverso le vicende di due famiglie venete, narra il periodo tra la caduta di Venezia e la sua annessione al Regno d’Italia, avvenuta con il referendum del 22 ottobre 1866. Il tutto avverrà all’ombra della bellussera, l’antico sistema di impianto delle viti diffuso principalmente in Veneto, messo a punto alla fine dell’800, che ricama il territorio creando una vera e propria “volta” verde.

Infine, anche quest’anno sarà possibile “Passeggiare nella natura” grazie alla visita guidata che si terrà domenica 27 ottobre a Portobuffolè per scoprire la natura e la cultura del territorio del Piave accompagnati da una guida abilitata.

Il calendario completo degli eventi e tutti gli aggiornamenti sulla rassegna sono a disposizione sul sito: www.malanottedestate.tv.