La cantautrice texana Vanessa Peters al Corner Live

La folk-singer Vanessa Peters sarà sul palco del Corner Live dell’Inverness Pub di Mareno di Piave venerdì 18 novembre 2022.



Si è esibita in migliaia di concerti negli Stati Uniti e in Europa e ha aperto ad artisti come Josh Rouse, 10.000 Maniacs, John Oates, Matthew Sweet, Ben Ottewell, e Horse Feathers. Con “Foxhole Prayers” ha ottenuto una brillante recensione MOJO a 4 stelle, oltre a diversi inviti ad esibirsi al NPR’s Mountain Stage, 30A, e al Nashville’s Americana Fest.