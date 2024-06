L’Amministrazione comunale è al fianco di Crowdhelix e dell’Università di Padova nell’organizzazione dell’evento "Sbloccare il Potenziale delle Innovazioni Basate sulla Natura – NBS in Europa", importante occasione per esplorare le potenzialità delle soluzioni basate sulla natura nel contesto urbano e territoriale.

L’appuntamento, a partecipazione gratuita si terrà a Villa Revedin Bolasco il 6 e 7 giugno nell’ambito del progetto europeo VARCITIES, di cui il Comune di Castelfranco Veneto è città pilota

Il programma dell'evento sarà articolato come segue:

· 6 GIUGNO: WORKSHOP E LABORATORI INTERATTIVI. La prima giornata sarà dedicata a workshop e laboratori interattivi – a cui parteciperanno ricercatori, imprese, investitori internazionali – con l'obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti pratici e conoscenze applicabili per l'implementazione delle NBS. Questi workshop offriranno un'opportunità unica per approfondire le tecniche e le metodologie innovative, promuovendo uno scambio attivo di idee e competenze tra esperti del settore e partecipanti.

· 7 GIUGNO: CONFRONTO CON RAPPRESENTANTI POLITICI E PIANIFICATORI URBANI. La seconda giornata vedrà la partecipazione di esponenti politici e tecnici di vari livelli istituzionali, nonché esperti del settore, in una serie di tavole rotonde e interventi. Saranno discusse le strategie per l'implementazione delle NBS, le politiche necessarie per favorire la loro adozione e gli strumenti normativi e finanziari disponibili. Si parlerà di come le amministrazioni locali possano incorporare le NBS nei piani urbanistici per affrontare sfide quali il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e la salute pubblica.

Le soluzioni basate sulla natura rappresentano un approccio innovativo e sostenibile alla gestione urbana e territoriale, integrando elementi naturali e processi ecologici nella pianificazione e nello sviluppo delle città. Durante l'evento, verranno analizzati casi studio relativi all'uso delle NBS per migliorare la gestione delle risorse idriche, ridurre l'inquinamento atmosferico, aumentare la resilienza urbana e creare spazi verdi accessibili e inclusivi.

Questo incontro rappresenta un'opportunità unica per favorire il dialogo tra istituzioni e stakeholder, promuovendo una visione condivisa per un futuro più sostenibile e resiliente. La collaborazione tra diversi attori sarà essenziale per sviluppare e implementare politiche efficaci che valorizzino il potenziale delle NBS, contribuendo a una pianificazione urbana innovativa e rispettosa dell'ambiente.

Nell’ambito di VARCITIES, l’Amministrazione sin da settembre 2020 ha attivato un percorso partecipativo con le associazioni della città per la progettazione del cambiamento sociale in e attorno al giardino di Villa Revedin Bolasco che porteranno alla realizzazione di una serie di interventi con l’obiettivo di:

· migliorare l’accessibilità e la mobilità nel giardino in rapporto alle diverse esigenze dei visitatori

· analizzare e monitorare il benessere psico-fisiologico delle persone (giovani, anziani e persone con Alzheimer), in relazione alle caratteristiche ambientali del giardino (luce, temperatura, umidità, etc.);

· sviluppare un sistema digitale per garantire l’assistenza e la sicurezza dei visitatori, in particolare di quelli con disabilità (es. dispositivo tipo smartphone);

· sviluppare delle linee guida per la (ri)progettazione degli spazi pubblici urbani ed istituire un Osservatorio locale per il paesaggio che consideri anche gli effetti terapeutici delle aree verdi e dei corsi d’acqua.

· realizzare un totem digitale multifunzione che permetta di conoscere e capire gli effetti benefici del verde e blu sulle persone (con ricariche per ebike)

Per ulteriori informazioni e per iscriversi all'evento, visitare: