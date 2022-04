Cineforum Labirinto presenta “Emotivi Anonimi”

Una nuova serata di cinema e gusto, alla Colonia Agricola di Vascon di Carbonera. Mercoledì 27 aprile, in collaborazione con Cineforum Labirinto,

sarà proposta la proiezione del film “Emotivi Anonimi” di Jean-Pierre Améris (2010) e la degustazione di piatti ispirati alle vicende e ai luoghi del film. L’abbinamento culinario ideato dagli chef di Colonia Agricola per un film la cui trama profuma di cioccolato, non poteva che prevedere un vero e proprio percorso di degustazione del cioccolato, che verrà presentato in molteplici varietà e in abbinamento a diverse portate. In occasione di questa speciale CineCena, inoltre, ci sarà l’opportunità di assaggiare come dessert i deliziosi cioccolatini della Cooperativa “Il Sentiero” Onlus, una realtà di grande valenza sociale partner della serata. Il menu comprenderà come antipasto “L’amaro del.. principale” (Trota marinata agli agrumi, insalatina di carciofi e radici, tè verde e cioccolato bianco), seguito da “Primo esercizio” (Crespella al grano saraceno ripiena d’orata e patate, rosmarino e fava di cacao) e da “Madame.. l’uomo in camicia!” (Uovo poché, pane tostato, fondente di pecorino, pepe rosa e cipolla bruciata) per concludersi con i Cioccolatini speciali della Cooperativa “Il sentiero” Onlus.

Proiezione e menu abbinato di 4 portate: 30€, bevande escluse. Necessaria la prenotazione al 0422.350415 e il Green Pass. Posti limitati.

COLONIA AGRICOLA è un’impresa sociale della Cooperativa Alternativa Ambiente, che sviluppa soprattutto percorsi terapeutici, riabilitativi e di integrazione sociale di persone “fragili”, valorizzando le risorse agricole e ambientali del territorio e creando, allo stesso tempo, posti di lavoro e fatturato sociale. L’impresa sviluppa la sua attività su quasi 5 ettari di terreno dove ogni anno vengono prodotte circa 50 tonnellate di ortaggi, rigorosamente certificarti bio, acquistabili nella Bottega o gustabili nel Ristorantino.

CINEFORUM LABIRINTO, dal 2009 organizza proiezioni, corsi e altri appuntamenti cinematografici nella città di Treviso e dal 2017, in collaborazione con Eden Cafè, ha iniziato il progetto CineCene, proiezioni di film di ambito culinario accompagnata da altrettanti menù tematici. Svolge inoltre intensa attività in collaborazione con i più significativi spazi e festival culturali del territorio.