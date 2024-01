Carnevale a Vazzola, sabato la sfilata dei carri allegorici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Vazzola avrà il suo Carnevale: la Pro Loco e l'amministrazione comunale organizzano la prima sfilata di carri allegorici in paese, in programma sabato 20 gennaio alle 14.30. Sarà l’evento che darà il via alle sfilate limitrofe e occasione per tutti, grandi e soprattutto piccini, di vivere il paese e l’allegria del Carnevale.

Spensieratezza, balli, musica e tanti coriandoli, faranno entrare nello spirito carnevalesco. Il compito di aprire la sfilata e traghettare la Comunità verso l’esperienza questa nuova esperienza, sarà affidato ai bambini della Scuola dell’Infanzia e Sezione Primavera “Maria Bambina” di Vazzola, che appunto accompagneranno I 7 carri mascherati per le vie principali del paese. Inoltre ci saranno, gonfiabili e food truck. Non mancate vi aspettiamo numerosi.