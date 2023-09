Vdbj Ensemble feat. Francesco Bearzatti

Il progetto musicale ambasciatore del nostro Festival torna a esibirsi a Valdobbiadene con un ospite d’eccezione, il sassofonista Francesco Bearzatti, nella splendida location dell’Antica Chiesa di San Gregorio.



Un evento al culmine di un anno particolarmente intenso per Nicola, Michele, Christian e Lucio, che dopo le esperienze a Pordenone per Jazzinsieme e in Austria per l’INNtoene Jazz Festival presentano a ValdobbiadeneJazz il loro primo disco insieme, “Live in Valdobbiadene”. L’album, registrato dal vivo come recita il titolo, comprende 10 brani eseguiti tra l’agosto e il dicembre 2022. Quasi tutti i brani sono composizioni originali, a opera di Nicola Guidolin, tranne per una traccia composta da Michele Tedesco e uno standard di Wayne Shorter.





Line Up:



Francesco Bearzatti – Sassofono

Nicola Guidolin – Pianoforte

MIchele Tedesco – Tromba

Christian Guidolin – Contrabbasso

Lucio Bolzonello – Batteria







