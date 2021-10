A Vedelago un concerto per sostenere chi soffre di Alzheimer

In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer che si è svolta lo scorso 21 settembre, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Vedelago in collaborazione con Lions Club Vedelago Palladium, l’associazione Asav ONLUS di Vedelago e la Pro Loco di Vedelago, organizza per sabato 9 ottobre alle 20.45 al teatro Sanson di Vedelago il concerto dell’Orchestra d'Archi "Giacomo Facco, musico veneto" con la partecipazione di Nicola Granillo, violinista solista. Saranno eseguite musiche di A. Vivaldi - B. Galuppi - G. Tartini.

L’incasso sarà devoluto all’associazione ASAV ONLUS a sostegno del centro sollievo.

Nel corso dell’evento saranno proposte alcune letture tratte dal libro “Un tempo piccolo”, il libro di Serena Antoniazzi che racconta la storia di Paolo e Michela, le cui vite sono state stravolte dopo la diagnosi molto precoce di una delle peggiori malattie degenerative: l’Alzheimer, che ha colpito Paolo quando aveva poco più di quarant’anni.

L’ingresso avverrà con offerta responsabile.

Consigliata la prenotazione telefono 0423 702823-864

Normativa vigente antiCovid

Commenta l’Assessore alla Cultura, Denisse Braccio: “Sarà una serata ricca di emozioni in cui musica e lettura ci faranno entrare nel difficile mondo della malattia di Alzheimer. Una patologia, purtroppo sempre più diffusa, che colpisce la parte più intima e cara delle persone, i ricordi, la memoria, la propria storia. Il proprio “io”.

E’ un’occasione per riflettere ma anche per sostenere una delle realtà più preziose della nostra comunità, il centro sollievo gestito dall’associazione Asav e dai tanti volontari che silenziosamente si spendono per sostenere malati e famiglie in questo percorso fatto di sofferenza e difficoltà”.