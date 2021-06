Cucina estiva veggie. Cooking class con Chiara Canzian

Cosa c’è di meglio, in una calda serata estiva, di un bel piatto vegetariano sano, fresco e soprattutto gustoso? A luglio tornerà ai fornelli di COOKiamo Chiara Canzian, la cuoca-cantante che si occupa di cucina vegana e vegetariana.



Figlia d’arte dalla smodata passione per tutto ciò che ruota attorno al cibo, alla carriera di cantautrice ha affiancato quella di cuoca con un identità prettamente veggie. Ha scritto sul tema due libri editi da Rizzoli: SANO VEGANO ITALIANO (2017) in collaborazione col papà Red Canzian e RADICI (2019) avvincente romanzo con ricette, scritto assieme al marito Sandro Cisolla.



Un’unica lezione di cucina, mercoledì 7 luglio, per affondare il nostro palato nel piacere di un pasto goloso e rinfrescante, dove capiremo come imbastire un menù green con i fiocchi, da riproporre con amici e famiglia per un pranzo, una cena o un buffet estivo leggero e saporito.



Ecco le tre ricette che impareremo a fare (più una dolce sorpresa…):



• Pinzimonio rivisitato con crema di ceci e yogurt greco



• Gazpacho di pomodoro e anguria con burratina, nocciole, erbette e crostini di pane



• Burger di Borlotti e pomodori secchi con cipolla caramellata, guacamole, rucola e mozzarella con insalatina dello chef





Chiara Canzian. Photo Felice Scoccimarro

CHIARA CANZIAN: classe ’89, originaria di Treviso. Fin da giovanissima si appassiona alla cucina e si mette alla prova tra fuochi e padelle. Coltiva il suo amore per il food prima da autodidatta e poi iscrivendosi ad una serie di corsi di formazione professionale, identificandosi sempre più con la cucina vegana e vegetariana. Svolge un tirocinio, per lei particolarmente significativo, dall’arci noto chef Pietro Leemann, che in tempi non sospetti aprì a Milano il Joia, il primo ristorante vegetariano d’Europa ad aver ricevuto una stella Michelin, nel lontano 1996. Nel 2014 apre a Verona il suo Buns Gourmet Burger: una burgheria gourmet che propone hamburger veggie e piatti stagionali ricercati. Nel 2015 traghetta il suo lavoro nel web col blog di ricette RADICI. Pubblica due libri, in cui cura interamente la sezione dedicata alla ricette. Il primo, SANO VEGANO ITALIANO (Rizzoli, 2017) in collaborazione col papà Red Canzian e promosso con grande successo nei ristoranti in tutta Italia, e il secondo, RADICI (Rizzoli, 2019), un avvincente romanzo con ricette, assieme al marito Sandro Cisolla. A partire dal 2019 inizia la collaborazione televisiva, in qualità di food coach (e modella curvy), al programma Detto Fatto su Rai2 e Ogni Mattina su TV8, dove ci illustra come preparare deliziose ricette green. Al percorso in cucina, Chiara affianca quello di cantautrice, che l’accompagna fin dall’adolescenza e che l’ha portata a calcare il palco del Festival di Sanremo nel 2009 e ad incidere due album ufficiali. Ma questa è un’altra storia…! Chiara ha collaborato con COOKiamo nel 2016 per una serie di eventi aziendali, per una cooking class rivolta ad un pubblico anglofono, per la Design Week di Milano e per un catering, sempre a Milano, in occasione del Fuori Salone 2016.



**************



Cucina estiva VEGGIE. Cooking Class con Chiara Canzian



QUANDO: mercoledì 7 luglio 2021



ORARIO: dalle 20 alle 22.30-23 max



DOVE: in OFFICINA, lo spazio ad alto tasso creativo in Via Fontane 87A, Villorba (Treviso). Siamo all’interno del Centro Fontane, a fianco al Galloway e al Teatro del Pane, a pochi passi da Viale della Repubblica



COSTO: 55 € la singola lezione (50 € per chi è già venuto a COOKiamo)



INFO E ISCRIZIONI: COOKiamo – Hat Studio, fino ad esaurimento posti (massimo 18 partecipanti a serata). La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati! Giorgia 347.9780123 cookiamo.scrivimi@gmail.com

