Si terrà mercoledì 24 gennaio, alle 20.45 a Fontane di Villorba, la veglia ecumenica diocesana presieduta dal Vescovo Tomasi. Un momento importante, che si colloca all’interno della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio), che vede tutte le confessioni cristiane pregare per l’unità dei credenti in Cristo e per la pace nel mondo.

Il tema della Settimana quest’anno prende ispirazione dal versetto di Luca: “Amerai il Signore tuo Dio… e il prossimo tuo come te stesso”. I fedeli della diocesi di Treviso potranno pregare insieme ai cristiani appartenenti alle diverse Chiese Ortodosse ed Evangeliche presenti nel territorio, che quest’anno tutte insieme hanno organizzato la celebrazione del 24 gennaio. La veglia inizierà con un momento di preghiera nella sede della Comunità Battista “Agape” (Largo Molino 36, a Fontane) e poi, in processione, arrivo nella chiesa parrocchiale di Fontane per il secondo momento di preghiera. A conclusione, un momento di convivialità fraterna. Oltre al momento diocesano, ci saranno anche le veglie locali: il 22 gennaio nella chiesa di SanGiacomo (20.45) per la Collaborazione pastorale di Castelfranco Veneto e nella cripta del duomo di Montebelluna (20.45) per il vicariato di Montebelluna, il 23 nella chiesa di S. Michele arcangelo a Mirano (20.30), per il vicariato di Mirano e il 25 nella chiesa di Massanzago (20.30) per il vicariato di Camposampiero.