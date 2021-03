Venerdì della cultura, il 50esimo appuntamento dedicato a Dante Alighieri

Iniziati nel maggio 2019, “I Venerdì della cultura” si apprestano a festeggiare il loro 50° appuntamento. Incontro in videoconferenza il 26 marzo nella settimana dedicata a Dante Alighieri, con una conferenza dedicata al Sommo Poeta.

Gli appuntamenti del venerdì pomeriggio con la cultura sono stati introdotti dal Presidente della Fondazione Cassamarca Luigi Garofalo e, finchè è stato possibile, sono stati ospitati a Casa dei Carraresi. Oggi, in attesa che si possano riprendere le conferenze in presenza, gli incontri non si sono fermati e vengono trasmessi ogni venerdì pomeriggio alle 18 attraverso la pagina Facebook della Fondazione Cassamarca. Tutti gli eventi dell’ultima stagione sono inoltre recentemente caricati anche sul profilo YouTube della Fondazione, dove hanno già superato le 4.000 visualizzazioni mentre sulla pagina Facebook le notizie su queste conferenze hanno raggiunto le 100mila visualizzazioni.

Tante le materie trattate: storia, filosofia, letteratura, diritto, archivistica, salute e medicina, arte, musica, fumetti, teologia, fisica, cucina, galateo, sport, sociologia. Ciò è stato possibile grazie a una prestigiosa e variegata platea di ospiti, che si sono susseguiti in questi due anni: da Massimo Cacciari ad Adriano Panatta, da Alejandro Mario Dieguez degli Archivi Apostolici Vaticani a illustri giuristi, da Andrea Marcon ad Accademici dei Lincei, dal poeta Paolo Ruffilli alla blogger di cucina Angela Maci. Ciascuno di loro ha avuto modo di accompagnare lo spettatore alla scoperta di una materia ricondotta al binomio “Classico e Universo”, due termini scelti per testimoniare la varietà dell’offerta culturale di questi appuntamenti. Da segnalare anche la molteplicità degli istituti di appartenenza degli ospiti: Università di Padova, Trento, Università Vita Salute San Raffaele di Milano, Siena, Verona, Milano-Bicocca, Università degli Studi del Sannio, Trieste, Udine, Accademia dei Lincei, Fondazione per le scienze religiose di Bologna, Centro di ricerche sulla Cina contemporanea Polonews, Università Telematica eCAMPUS, Istituto superiore di scienze religiose Giovanni Paolo I, Studio teologico interdiocesano di Treviso e Vittorio Veneto, Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto. Per il 50° appuntamento la Fondazione ha collaborato con la sezione trevigiana della Società Dante Alighieri nel quadro delle celebrazione della settimana dantesca. Il tema dell’incontro del 26 marzo sarà: Andreu Febrer, primo traduttore catalano (sec XV) della Divina Commedia. Relatore è il prof. Patrizio Rigobon dell’Università Ca’ Foscari. Gli appuntamenti proseguiranno fino a giugno.