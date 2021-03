I Venerdì della Cultura: ecco "Il galateo del secondo millennio"

Giuliamaria Dotto Pagnossin, imprenditrice trevigiana, sarà il relatore del prossimo appuntamento de “I Venerdì della cultura”. Tema dell’incontro sarà: “Il galateo del secondo millennio”. Nel pieno rispetto delle disposizioni di contenimento del Covid, la conferenza sarà in diretta streaming, collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca e sarà possibile poi rivederla sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal sito: www.fondazionecassamarca.it.



Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.

L’appuntamento è alle ore 18.



Abstract

Galateo, bon ton, etichetta, sono termini che al giorno d'oggi si usano poco, e per questo potrebbero apparire meno comuni rispetto ad un tempo. Eppure, sono fondamenti che fanno parte della nostra quotidianità e dello stare in società. Spesso si è portati a pensare che il galateo riguardi unicamente le nobili regole a tavola o più comunemente l’aprire le porte alle signore. In realtà è rispetto del prossimo in ogni contesto e occasione, ovvero l’educazione applicata in ogni dove e quando. Sono trascorsi più di 450 anni dalla pubblicazione del trattato di Monsignor Della Casa, storico documento da cui hanno avuto origine le regole del Galateo, tuttavia le sue parole sembrano ancora più che attuali. Durante l'incontro verranno affrontate una serie di curiosità e suggerimenti su come apparire al meglio in ogni tipo di contesto non tralasciando il bon ton di tutti i giorni.

Giuliamaria Dotto Pagnossin - Fondatrice dell’agenzia 2GM srl | Giuliamaria Dotto - pr, comunicazione, eventi, Giuliamaria Dotto Pagnossin è da oltre 15 anni imprenditrice nel mondo degli eventi e della comunicazione. La sua agenzia, con base a Treviso, opera trasversalmente in tutta Italia coprendo molteplici ambiti settoriali: dagli eventi corporate a quelli culturali, passando per il mondo della moda, degli eventi in-store, incentive e road- show. Nel 2020 ha dato vita al format “Bon Ton Time”: video-pillole divulgative che trattano le regole del galateo e della business etiquette, per tutti i giorni e in ogni ambito. Forte di un’educazione avuta sin da piccola, con il lockdown e la chiusura forzata a cui il settore degli eventi è stato costretto, ha deciso di rendere fruibile gratuitamente al web gli insegnamenti in ambito di galateo, di cui tiene corsi e lezioni per aziende e privati.