I Venerdì della Cultura - "Il tempo esiste?"

Per l'appuntamento settimanale con "I Venerdì della cultura", il 30 aprile La Fondazione Cassamarca propone la lectio magistralis tenuta dal professor Massimo Cacciari il 13 aprile scorso, presso Casa dei Carraresi, in occasione del Young Thinkers Festival, promosso e organizzato dal Liceo Canova di Treviso. Nel pieno rispetto delle disposizioni di contenimento del Covid, la conferenza sarà in diretta streaming, collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca e sarà possibile poi rivederla sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal sito: www.fondazionecassamarca.it.



Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.

L’appuntamento è alle ore 18.00.



I prossimi appuntamenti sono:



Venerdì 7 maggio Come meridiani nelle vicinanze del polo. Scienza, filosofia e religione

Stefano Visintin, Abate dell’Abbazia di Praglia



Venerdì 14 maggio Donne e musica, un enigma per la Bellezza

Prof.ssa Paola Gallo



Venerdì 21 maggio Avvocatura, politica e potere: Cicerone, Scauro e i triumviri

Prof.ssa Paola Ziliotto, Università di Udine



Venerdì 28 maggio Accanto allo schermo. La musica e il cinema.

Marco Bellano, Università di Padova





Massimo Cacciari nel 2002 fonda con don Luigi Verzè la Facoltà di Filosofia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, di cui è il primo preside. Tra i più prestigiosi riconoscimenti: il premio Hannah Arendt per la filosofia politica nel 1999, il premio dell’Accademia di Darmstadt nel 2002, la medaglia d’oro del Circulo de bellas Artes di Madrid nel 2005, la medaglia d’oro “Pio Manzù” del Presidente della Repubblica Italiana nel 2008, il premio De Sanctis per la saggistica nel 2009, la laurea honoris causa in Architettura dell’Università di Genova nel 2002, quella in Scienze politiche dell’Università di Bucarest nel 2007, quella in Filologia classica dell’Alma Mater di Bologna nel 2014.

È stato co-fondatore e co-direttore di alcune delle riviste che hanno segnato la vita politica, culturale e filosofica italiana tra gli anni ’60 e ’90, da “Angelus Novus” a “Contropiano”, da “Laboratorio politico” al “Centauro”, a “Paradosso”. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Krisis, Milano 1976; Dallo Steinhof, Milano 1980; Icone della legge, Milano 1985; L’Angelo necessario, Milano 1986; Zeit ohne Kronos, Klagenfurt 1986; Drama y duelo, Madrid 1987; Méridiéens de la decision, Parigi 1992; Geofilosofia dell’Europa, Milano 1994; L’Arcipelago, Milano 1996; Le dieu qui danse, Parigi 2000; Hamletica, Milano 2009; The Unpolitical, Yale Univ. Press 2009; Doppio ritratto. San Francesco in Dante e in Giotto, Milano 2012; Il potere che frena, Milano 2013. La sua ricerca teoretica si concentra nel “trittico”: Dell’Inizio, Milano 1990; Della cosa ultima, Milano 2004; Labirinto filosofico, Milano 2014.