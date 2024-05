L'associazione Veneri Venete di Treviso vi invita a partecipare e coprire il nostro evento 'Veneto in cucina', che si terrà dal 1 al 15 giugno. Questo evento, finalizzato a onorare e celebrare le tradizioni culinarie del Veneto con un attestato, gode del patrocinio di numerose istituzioni (Città di Treviso, Vicenza, Conegliano, e Province di Rovigo, Vicenza e Verona.) e figure di spicco nel campo gastronomico. Inoltre, c'è anche la collaborazione di rinomati chef stellati come Nicola Portinari, detentore di due stelle Michelin, e Armando Zanotto, il primo chef stellato nel Trevigiano.

Come funziona l'esame per ottenere l’attestato?

Un esame, riservato alle donne maggiorenni, che valuta la conoscenza delle tradizioni culinarie venete attraverso domande a risposta multipla e vero o falso, elaborato da esperti chef della cucina per garantire autenticità e precisione. Le partecipanti che superano l'esame riceveranno un attestato, come segno del loro impegno e inteso a onorare e celebrare la conoscenza della cucina veneta, ricordando anche l'importante ruolo di conservare e trasmettere le ricette e le tecniche della nostra cultura enogastronomica. Invitiamo famiglie, amici e sostenitori a unirsi in questa celebrazione e a supportare le partecipanti per condividere insieme momenti di arricchimento, divertimento e scambio culturale.

Perché questo evento?

‘Veneto in cucina’ nasce dalla volontà di valorizzare e celebrare la cultura enogastronomica veneta. Un'opportunità unica per riscoprire e connettersi con le nostre radici, e al tempo stesso celebrare l'unicità della nostra regione.

Qual è l'obiettivo?

Il nostro obiettivo è duplice: conservare e intrattenere, promuovendo l'apprezzamento per la nostra eredità culinaria, il turismo culturale e rafforzare i legami comunitari.