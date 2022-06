Veneto Jazz | Paolo Fresu e Clacson Small Orchestra in concerto

L'ambasciatore del jazz italiano nel mondo, il trombettista Paolo Fresu, e? ospite speciale di un progetto artistico e discografico che vede protagonista la Clacson Small Orchestra (diretta da Maurizio Camardi) e il percussionista cubano Ernesttico. Il concerto è organizzato da Veneto Jazz in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto nell’ambito della rassegna “Notti magiche” e si terrà il 23 luglio (ore 21.00) all’Arena estiva del Teatro Accademico.

Un sassofonista, Maurizio Camardi, compositore e polistrumentista che si muove a suo agio tra jazz e world music; un quartetto di sassofoni come un quartetto d’archi dove le parti, i colori e i timbri sono distribuiti con razionalita? ed equilibrio; un percussionista cubano, di fama internazionale, Ernesttico, con il suo inconfondibile sound, già accanto a Pino Daniele, Pat Metheny, Jovanotti, Gloria Estefan. La miscela di questi elementi da? origine al progetto Clacson Small Orchestra in cui la musica e? la relazione tra parti improvvisate e parti scritte, dove nessuna gioca a scapito dell’altra, fondendosi in perfetta sintonia. Un concerto in cui la melodia si incontra e si “scontra” con una travolgente pulsazione ritmica dando vita ad un repertorio che si snoda mettendo in evidenza la versatilita? di un organico cosi? particolare dove convivono arrangiamenti dal forte sapore jazz con altri di spirito prettamente contemporaneo ed etnico.

Special guest di questo progetto il celebre jazzista sardo Paolo Fresu, artista famoso per la sua capacita? di abbracciare universi sonori eterogenei e creare un suono unico e inconfondibile. In occasione di questo live presentano il progetto discografico Hangar registrato nel 2019 per l'etichetta Blue Serge.

La formazione: Paolo Fresu – tromba, flicorno, elettronica; Maurizio Camardi – sax soprano e duduk; Ettore Martin – sax tenore; Edoardo Brunello – sax alto; Enrico Di Stefano – sax alto; Yuri Argentino – sax baritono; Ernesttico – batteria, percussioni.

Inizio concerto ore 21.00

Biglietto posto unico: 30 euro + diritti di prevendita

Prevendite: on line e punti vendita Ticketone.

Informazioni:

Veneto Jazz - t. +39 366 2700299 | jazz@venetojazz.com | www.venetojazz.com