Il magico borgo di Follina e la sua abbazia cistercense

Follina è un piccolo paesino situato in una verde vallata ai piedi delle Prealpi Trevigiane, ricco di vigneti, boschi e sorgenti d’acqua. Un territorio ricco di storia dove ammirare palazzi, antiche pievi, sentieri naturalistici ed esempi di archeologia industriale. Fu qui che nel IX secolo giunse un gruppo di monaci benedettini a fondare il primo nucleo di questo meraviglioso complesso che passò poi in mano ai Cistercensi.

Si tratta di uno degli esempi più interessanti di romanico veneto. Come ogni chiostro romanico che si rispetti, anche in questo ogni colonna è decorata differentemente l’una dall’altra, formando uno spettacolo architettonico! All’interno conserva la statua della Madonna del sacro Calice che, si narra, fu rinvenuta miracolosamente dai monaci sul pianoro del colle Roncavazzai, proprio sopra l’abbazia.



