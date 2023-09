Giovedì 28 settembre 2023 si terrà a Treviso la prima edizione di “Venetonight - La Notte della Ricerca” e sarà ospitata nella suggestiva Casa Robegan, nuova sede della Fondazione Giuseppe Mazzotti per la Civiltà Veneta.

Questo evento segna l’inizio della nuova partnership con il Comune di Treviso, che ha voluto affidare alla Fondazione la gestione della prestigiosa sede di Casa Robegan.

La manifestazione dal titolo “Tradurre il Fumetto a Treviso con Mazzotti alla scoperta del Veneto”, è organizzato in collaborazione con il Campus di Treviso dell’Università Ca’ Foscari e il Treviso Comic Book Festival, coinvolgendo studentesse e studenti del corso di Laurea Magistrale in Interpretariato e Traduzione, coordinati dai professori Giuseppe Trovato, Giuseppe De Bonis, Maria Elisa Fina, Paolo Magagnin, Lara Mantovan, Mirko Pasquotto e Linda Rossato.

Dopo i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale di Treviso e della Prof.ssa Caterina Carpinato, Prorettrice Università Ca’ Foscari Venezia, interverranno il prof. Pier Francesco Ghetti, già Rettore Università Ca’ Foscari Venezia e Presidente del Premio Gambrinus Mazzotti, e la Prof.ssa Emma Sdegno, docente di Letteratura inglese a Ca’ Foscari e Presidente della Fondazione Mazzotti. Le giovani traduttrici e traduttori presenteranno le versioni cinese, inglese, LIS e spagnolo realizzate nei laboratori di traduzione multimediale e multilingue del corso magistrale del Campus di Treviso, della storia a fumetti “Bepi Mazzotti, il Robinson delle Ville Venete e della Bellezza” (Treviso, 2022). L’incontro sarà integralmente tradotto nella Lingua dei segni.

Il volume, finanziato dal Premio Gambrinus Mazzotti e ideato da artisti trevigiani della squadra del TCBF - Luca Vanzella come sceneggiatore, Paolo Gallina come illustratore e Alessandra Kerstulovich come colorista - vede come protagonista Giuseppe Mazzotti (1907 -1981), grande intellettuale a tutto tondo tra i più attivi nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio artistico del territorio veneto.

Con questo appuntamento la Fondazione Mazzotti inaugura una programmazione di incontri, di mostre e di attività culturali volte a valorizzare l’opera poliedrica di Mazzotti e a mantenere fede alla sua eredità, dedicando una attenzione particolare alle lingue straniere e ai linguaggi nuovi, come mezzo per esprimere e per comunicare una sensibilità per il presente, per la bellezza e la sua fragilità.

In un rapporto di proficua collaborazione con le istituzioni e con le realtà locali nel campo delle arti, dell’artigianato e della cultura, con l’Amministrazione comunale e regionale, e con l’Ateneo di Ca’ Foscari, Casa Robegan si presenta come luogo d’incontro e di discussione a più voci, che intende accogliere e coinvolgere attivamente tutte le persone interessate con una particolare attenzione alle più giovani.

