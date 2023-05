Fabrica si sposta in Laguna, apre "Venezia Fabrica Futura"

Indirizzo non disponibile

Fabrica approda al Complesso dell’Ospedaletto con “Venezia Fabrica Futura”, un laboratorio eco-critico di visioni di una Venezia contemporanea proiettata nel futuro. La serata si aprirà venerdì 19 maggio, alle ore 19, con una conversazione tra Nina Canell, scultrice e artista svedese e Carlos Casas, program director di Fabrica, a cui seguirà la visita ai vari progetti per poi concludersi con una dj session di musica elettronica, shoegaze e ambient a cura di Furtherset. L'evento è in programma proprio nel weekend inaugurale della Biennale d'Architettura 2023.

Partendo dalla sua sede in provincia di Treviso, Fabrica si sposta nella città lagunare per esplorare, attraverso alcuni progetti multimediali realizzati dai giovani creativi del centro, futuri alternativi già presenti nel suo complesso ecosistema. Tra le opere in mostra, videogiochi interattivi; bio-fabbricazioni con mitili della laguna; esplorazioni gustative; erbari sperimentali dedicati alla flora subacquea e rielaborazioni sonore dei dati del moto ondoso e dell’inquinamento dei canali veneziani. Nel corso dei prossimi mesi lo spazio ospiterà presentazioni, degustazioni lagunari, concerti, proiezioni e performance con ospiti internazionali.