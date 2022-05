Al teatro Mario Del Monaco il Quartetto di Venezia

La stagione concertistica del Teatro Mario Del Monaco continua con un nuovo appuntamento: venerdì 20 maggio alle ore 20.30, il Quartetto di Venezia si esibirà sul palcoscenico trevigiano con un programma che spazia dal Quartetto in mi minore op. 59 n. 2 Razumovsky di Ludwig van Beethoven, alla Serenata Italiana di Hugo Wolf, al Quartetto in sol minore op. 10 di Claude Debussy. Rigore analitico e passione sono i caratteri distintivi del Quartetto di Venezia, qualità ereditate da due scuole fondamentali dell'interpretazione quartettistica: quella del Quartetto Italiano, sotto la guida del M° Piero Farulli, e quella della Scuola Mitteleuropea del Quartetto Végh, grazie ai numerosi incontri con Sándor Végh e Paul Szabo.

Il Quartetto di Venezia ha suonato in alcuni tra i maggiori festival e sale da concerto in Italia e nel mondo tra cui la National Gallery a Washington, il Palazzo delle Nazioni Unite a New York, la Sala Unesco a Parigi, l’Accademia Filarmonica Romana, la Società del Quartetto di Milano, il Kissinger Sommer Ossiach/Villach, il Palau de la Musica di Barcellona, la Société Philarmonique a Bruxelles, il Konzerthaus di Berlino, il Gasteig a Monaco, il Beethovenfest di Bonn, la Sala Filarmonica di Mosca, il Teatro Colón di Buenos Aires, il Teatro Coliseum di San Paolo.

Di particolare rilievo la collaborazione con Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano. Ha avuto l'onore di suonare per Sua Santità Papa Giovanni Paolo II e per il Presidente della Repubblica Italiana. È stato “Quartetto in residenza” alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Il repertorio del Quartetto di Venezia è estremamente ricco ed include, oltre al repertorio più noto, opere raramente eseguite come i quartetti di G.F. Malipiero (“Premio della Critica Italiana” quale migliore incisione cameristica). La vasta produzione discografica include registrazioni per la Decca, Naxos, Dynamic, Fonit Cetra, Unicef, Navona, Koch.

Ultime produzioni sono l’uscita dell’integrale dei sei quartetti di Luigi Cherubini, registrati per la DECCA in tre cd e per la NAXOS con musiche di Casella e Turchi. Il Quartetto di Venezia ha ottenuto la nomination ai Grammy Award per il CD Navona Ritornello con musiche di Curt Cacioppo. Numerose sono anche le registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI & RAI International, Bayerischer Rundfunk, New York Times (WQXR), ORF1, Schweizer DRS2, Suisse Romande, Radio Clasica Espanola, MBC Sudcoreana. Spinto dal piacere del suonare assieme, l'ensemble ha collaborato con artisti di fama mondiale, tra i quali Bruno Giuranna, il Quartetto Borodin, Piero Farulli, Paul Szabo, Oscar Ghiglia, Danilo Rossi, Pietro De Maria, Alirio Diaz, Alessandro Carbonare, Andrea Lucchesini, Mario Brunello, Ottavia Piccolo, Sandro Cappelletto. Dal 2017 il Quartetto di Venezia è “Quartetto in Residenza” alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia.