Vera Gheno inaugura "Incontri & racconti 2024”

Tossico e caotico. Il mondo dei social è però anche lo spazio democratico per antonomasia, un luogo dove ci si informa, più o meno bene, in cui ci si incontra e talvolta ci si scontra. Un luogo dove si dialoga, come spiega Vera Gheno ne «L’antidoto». Il libro è un vero e proprio prontuario per usare meglio e al meglio i social. L’incontro è in programma giovedì 18 gennaio con inizio alle ore 20:45 all’Auditorium di Santo Stefano: “Inauguriamo la seconda edizione di “Incontri&Racconti” con un appuntamento d’eccezione – afferma il sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin – e, non a caso, prendendo i social come tema di discussione. I nostri giovani infatti ne sono attratti, e spesso invischiati, mentre gli adulti, che li frequentano in modo costante, non sanno come indirizzare i figli a una più sana fruizione. Vera Gheno sarà una preziosa guida e i suoi consigli saranno sicuramente utili a genitori e insegnanti, ai quali abbiamo esteso l’invito”.



L’ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere. Si ringrazia la Libreria “Tra Le Righe” di Conegliano. La rassegna gode del sostegno di Assicurazioni Eufrosini e Hotel Villa Soligo.