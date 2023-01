"Il verbale" - Masterclass di comunicazione

Se vuoi imparare o migliorare anche solo in uno dei punti riportati qui sotto, allora partecipa alla Masterclass.

1. Comprendere come sfruttare la comunicazione per raggiungere i tuoi obiettivi professionali;

3. Come trovare un’intesa con colleghi, clienti o fornitori;

2. Come modificare il tuo stile comunicativo in base a chi hai di fronte;

4. I più antichi ma sofisticati stratagemmi comunicativi per gestire ogni relazione lavorativa;

5. Come districarti nelle situazioni comunicative più complicate.

Per info:

- manda un messaggio alla pagina Facebook Masterclass Comunicazione

- scrivi a scrivi@masterclasscomunicazione.it