"Verdure d'inverno": online cooking class con Angela Maci

Quante volte ci siamo scervellati per dare un po’ di verve alle verdure?

Spesso si pensa al secondo come ad un piatto a base di pesce o di carne, ma in realtà il mondo delle verdure è incredibilmente vario e ricco di possibilità.

Con i diversi ortaggi, in base a quanto la natura ci offre in questa stagione, ci si può sbizzarrire creando delle ricette salutari e al contempo gustosissime!

Un mini corso di cucina sui contorni con gusto e le verdure di stagione...

Con Angela Maci prepareremo: la Cocotte di Radicchio con le noci, i Tuberi d’inverno al forno con formaggio Schiz, la Scarola “ mbuttunata”.

Una lezione per abbracciare il fantastico universo della cucina verde!



VERDURE D’INVERNO, CONTORNI CON GUSTO

Online Cooking Class con Angela Maci

Mercoledì 27 gennaio 2021, in diretta Zoom alle 19.30

