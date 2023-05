Verità e (in)giustizia sul caso Julian Assange

La storia di Juliane Assange e il perché dell’accanimento nei suoi confronti da parte degli USA: è questo il tema dell’incontro che si terrà venerdì 12 maggio a Montebelluna. Protagonista del dibattito la giornalista Stefania Maurizi, autrice del libro Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks.

Stefania Maurizi conosce nei dettagli la vicenda di Julian Assange, raccontata all’interno del suo libro, giornalista d’inchiesta, ha lavorato a tutti i documenti segreti di WikiLeakes per il suo giornale, inizialmente L’Espresso e La Repubblica, e oggi Il Fatto Quotidiano. A inizio settembre 2022, a Venezia, l’Ordine nazionale dei giornalisti ha assegnato a Julian Assange la tessera onoraria di giornalista, consegnandola virtualmente a Stefania Maurizi, collegata da remoto. (https://www.odg.it/assange-consegnata-la-tessera-ad-honorem-dellordine-dei-giornalisti/46176).

Il libro di Stefania Maurizi, con prefazione del regista inglese Ken Loach, racconta tutta la vicenda legata a Wikileaks, nell’ambito della battaglia portata avanti per salvare Julian Assange e i suoi giornalisti.

La vicenda di Julian Assange è rappresentativa e simbolica di come il giornalismo e la libertà di stampa, in ogni parte del mondo, siano costantemente messi in pericolo e sotto attacco da parte delle potenze mondiali. Il caso Assange, indissolubilmente legato alla libertà di stampa (la relazione antica fra giornalismo e potere) ed alla democrazia, è divenuto il simbolo del diritto di ognuno di conoscere la verità.

Sabato 13 maggio la giornalista incontrerà alcune classi dell’Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna.